Deputatul Dumitru Coarnă a declarat joi 31 martie, pentru News.ro, că a fost surprins de anunţul liderul social-democraţilor Marcel Ciolacu potrivit căruia va propune excluderea sa din PSD.

El a adăugat că dacă partidul va hotărî excluderea sa, atunci va respecta această decizie şi că va activa ca deputat independent.

„Propunerea dumnealui o respect, dacă aceasta este dorinţa dumnealui sau a partidului. M-a luat prin surprindere şi pe mine acest lucru. Eu nu am nicio problemă dacă PSD doreşte să mă excludă, domnul Ciolacu. Foarte bine. Respect decizia. Chiar m-a luat prin surprindere. O să rămân independent, dacă voi exclus. Nu am niciun proiect, nu am discutat cu nimeni”, a declarat Dumitru Coarnă, joi pentru News.ro.

Întrebat de News.ro despre motivul audienţei pe care a avut-o împreună cu alţi trei parlamentari la ambasadorul Rusiei Valery Kuzmin, deputatul Dumitru Coarnă a explicat că a fost folosită democraţia, iar mesajul era de a încerca să fie evitat un război.

„Am folosit diplomaţia şi mesajul nostru era să evităm războiul. Mesajul nostru funcţionează în acelaşi spirit al valorilor euroatlantice”, a completat Coarnă.

Dumitru Coarnă a făcut parte dintr-un grup de patru parlamentari care s-au întâlnit miercuri cu ambasadorul Federaţiei Ruse, Valery Kuzmin, pe tema Memoriului privind Neutralitatea României, Pacea de la Bucureşti. Din delegaţie au mai făcut parte senatorul Diana Iovanovici-Şoşoacă şi deputaţii Mihai Lasca şi Francisc Tobă.

