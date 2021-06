40 de ani de la singurul zbor al unui roman in spatiul cosmic. Imagini rare cu Dumitru Prunariu primit oficial de sotii Ceausescu

Prunariu a zburat pe orbita Pamantului alaturi de cosmonautul rus Leonid Popov. A fost singura ocazie in care un roman a urcat intr-o nava implicata in misiuni de explorare a spatiului cosmic.Cateva zile mai tarziu, pe 8 iunie 1981, Prunariu a fost invitat la sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Roman de catre dictatorul Nicolae Ceausescu In cadrul unei ceremonii solemne, i-a fost inmanat titlul de onoare suprem in comunism - "Erou al Republicii Socialiste Romania", cea mai inalta distinctie posibila a statului in perioada respectiva.Mai multe fotografii rare de la ceremonia respectiva au fost postate pe Facebook de catre istoricul Mihai Burcea."In imagini apar cosmonautii Dumitru Prunariu, Dumitru "Mitica" Dediu (rezerva lui Prunariu), Leonid Popov si cativa membri ai "conducerii superioare de partid si de stat" - Nicolae si Elena Ceausescu, Ilie Verdet, Stefan Voitec, Gheorghe "Gogu" Radulescu, Gheorghe Oprea, Ion Coman, Constantin Olteanu, Vasile Milea si Gheorghe Stoica (principalul interpret de limba rusa al secretarului general al PCR)", arata Burcea in descrierea fotografiilor rare de arhiva.