Mitica Dragomir il distruge pe Mititelu: E un zero. A escrocat niste batrani, le-a luat pamanturile

"Mititelu e un zero, ma, oameni buni. Nu a facut nimic bun, a distrus totul in jurul lui. A escrocat niste batrani, le-a luat pamanturile si le-a vandut scump. Eh, e arestat pe nedrept pe dracu'.Hai, domne, lasati-ma, dracu', cine castiga din brutarie? Dar, inca o data spun, imi pare rau ca e la puscarie. Nici dusmanii dusmanilor mei nu vreau sa ajunga la puscarie", a spus Dumitru Dragomir pentru Prosport.Mititelu a fost acuzat de instanta ca in 2011 l-a transferat pe jucatorul Mihai Costea la Steaua pentru 1,1 milioane de euro, desi tot lotul echipei Universitatea Craiova era sub sechestrul Fiscului din cauza unor datorii mari ale patronului oltean catre bugetul de stat.Adrian Mititelu junior va fi cel care va conduce liderul din Liga 2, FC Universitatea Craiova.