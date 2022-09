Dumitru Dragomir dă de pământ cu naționala lui Iordănescu: „Operație reușită, pacientul mort! E Frecție Diana la picior de lemn”

Naţionala de fotbal a României a învins echipa Bosniei-Herţegovina cu scorul de 4-1 (1-0), luni seara, pe Stadionul Rapid-Giuleşti din Bucureşti, în Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Naţiunilor, dar a retrogradat în Liga C.

Tricolorii au obţinut una dintre cele mai clare victorii din ultimii ani, însă nu au putut evita clasarea pe ultimul loc şi retrogradarea, după ce Finlanda a câştigat cu 2-0 în Muntenegru.

Printre cei care au comentat eșecul naționalei în Liga Națiunilor a fost și Dumitru Dragomir, fostul președinte LPF vorbind pentru Prosport.

„Operație reușită, pacientul mort! Nu antrenorul este vinovat, asta e valoarea echipei naționale. Bosniacii au venit cu un sfert din echipă rezerve. E Frecție Diana la picior de lemn.

În afară de Bancu, care este jucător de competiție mare, poate și Olaru, nu avem jucători de clasă mare și asta este înspăimântător, în ultimii 5-6 ani să nu crească un jucător de mare valoare.

George Pușcaș trebuie să învețe jocul asta bine, trebuie să învețe să paseze. Dacă în Finlanda dădea pasa bine, acum eram salvați, dar mă rog, asta este.

Din toate echipele de jucători de la U16 la U21 nu am câștigat niciun joc. Sunt jucători care nu pot să fugă, doar câțiva pot. Uitați-va la Bancu, el are o capacitate de efort ieșită din comun și are instinct al jocului pe faza de atac, pe faza de apărare mai puțin, dar poate să învețe, poți să înveți până la 30-35 de ani.

M-au uitat la Radaslavescu, care este unul dintre cele mai mari speranțe ale fotbalului românesc, 30 de minute poate să joace, 35 maxim, are o pregătire fizică deficitară.

Nu au o știință a jocului, joacă fiecare ce știe, nu există nicio partitură nici la juniori, nici la seniori. Iordănescu nu a avut timp să-și pregătească echipa, mai ales cu jucători deficitari din punct de vedere fizic și tehnic.

După părerea mea, obligatoriu trebuie păstrat, el știe deficiențele acum și a tras o concluzie. Acum poate să facă o echipă mai bună, pentru că are vreo 5 titulari care pot juca de acum încolo”, a spus Dumitru Dragomir la ProSport Special.

