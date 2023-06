Dumitru Dragomir, după Elveția - România: ”Panaramă ca ăsta n-am văzut”

Naţionala de fotbal a României a smuls un egal incredibil în faţa echipa Elveţiei, scor 2-2 (0-2), luni seara, pe Swissporarena din Lucerna, în Grupa I a preliminariilor EURO 2024.

Elveţia a condus prin golurile înscrise de Zeki Amdouni (28, 41) şi a ratat multe alte ocazii, însă România a avut un final remarcabil, cu două goluri marcate de Valentin Mihăilă (89, 90+2).

Echipa antrenată de Murat Yakin a avut o dominare cvasitotală în prima repriză, pe care a încheiat-o cu 10-1 la capitolul şuturi la poartă şi cu 74% posesie.

Fostul prședinte LPF Dumitru Dragomir a comentat în termeni caracteristici evoluția României.

„Mi-a plăcut tactica foarte mult, întrucât pe Pușcaș l-a lovit o minge rebelă în cap. Asta cred că au făcut-o la antrenament. Și golul... așa ceva vezi o dată în viață, iar eu o dată la 70 de ani.

Am trăit s-o văd și pe asta. Panaramă de meci ca ăsta nu am văzut în decursul vieții mele, dar rezultatul este formidabil!”, a declarat Dumitru Dragomir, în direct la GSP Live.

”Mi-am notat: scorul trebuia să fie 9-2 pentru elvețieni. Problema e că viitorul nu se vede, deși de la Hagi vin puternic doi, trei jucători puternic de jos. Nu știu ce abordare va avea Edi în toamnă, nu am vorbit cu el. Dacă ne bazăm pe noroc, s-ar putea să ne și calificăm.

Dar suntem vai de mama noastră! Ulciorul nu merge de multe ori la apă!”, a mai spus Dragomir.

Ads