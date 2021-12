Cum a murit fiul lui Dumitru Dragomir. "O nenorocire "

Milionar, cu afaceri în domeniul imobiliarelor și cu o pensie uriașă, Dumitru Dragomir nu trăiește o viață fericită.

Fostul președinte de la LPF nu poate uita drama prin care a trecut acum mulți ani.

El și-a pierdut fiul cel mare Manuel după ce tânărul a murit în somn. Avea doar 18 ani, era fotbalist la Brașov și avea toată viața înainte.

Dragomir a rememorat la Kanal D clipele groaznice din acele momente.

"E imposibil să treci prin așa ceva. După asta, nu mai poți să fii vreodată fericit în viață. Dacă există Dumnezeu, de ce nu m-a luat pe mine, care eram un păcătos și de ce l-a luat pe fiul meu

Pe Dumnezeu nu poți fi supărat, dar am o neîmplinire până mor. Cum să moară de sufocare mecanică? Noaptea, în somn, i-a venit să vomite și a luat-o pe trahee și a murit lângă Bogdan în pat. S-au mai întâmplat cazuri, dar un copil nevinovat care era sportiv de mare performanță și avea control medical săptămânal. Nu m-am împăcat și nu mă împac până mor cu treaba asta.

Cred că există o forță care după ce ai o nenorocire, îți dă o compensație. Până mor spun că există ceva. După ce a murit băiatul meu, Dumnezeu mi-a dat doi nepoți care seamănă cu el. Este peste puterile mele de a înțelege.

Dacă nu plecam din Brașov, o luam razna și eu și soția mea mergând la cimitir. Noi suntem o familie foarte unită. Nepoții sunt mari, dar da, sunt neîmplinit până mor din cauza morții fiului meu, Manuel", a spus Mitică Dragomir la emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Fostul șef de la LPF a dezvăluit că a vrut să se sinucidă după ce și-a pierdut copilul.

"După moartea fiului meu, am avut și această nebunie în cap, dar mi-a trecut, pentru că am o familie despre care nu pot să vorbesc decât la superlativ. Copiii mei au fost copii cuminți, întrebați pe toată lumea, soția mea a fost o sfântă.

Eu am fost mai puțin sfânt. Așa este bărbatul, el trebuie să aducă și nevasta să aibă grija de educația copiilor, de bărbat, de casă. Am avut o educație țărănească. Am supărat-o de multe ori pe nevastă-mea. Eu nu sunt mulțumit nici de mine, eu sunt mulțumit numai de nevastă, restul de nimic", a spus el la emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Retras din fotbal, Dumitru Dragomir are o pensie uriașă, 12 000 de lei lunar.

