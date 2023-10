Dumitru Dragomir, după ce a făcut o afacere cu Gigi Becali: "M-a rupt la preț"

Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, joacă puternic pe piața imobiliarelor, iar unul dintre cei de la care a cumpărat terenuri pentru construcții, este Gigi Becali.

„Nu mai am treabă cu el, am cumpărat pământ de la el, m-a rupt cu prețul. Nu am zis că m-a păcălit. Am cumpărat 12.000 de metri pătrați pe malul unui lac și m-au costat aproape patru milioane de euro. Cum mergi spre Pipera, treci peste un pod. În dreapta imediat e cel mai bun loc din București”, a dezvăluit Dumitru Dragomir.

Pe noua sa proprietate, Dumitru Dragomir intenționează să construiască 320 de apartamente, iar întreaga investiție se va ridica la 35 de milioane de euro. De asemenea, fostul președinte al LPF a anunțat că mai face o investiție și pe un teren pe care îl are în Otopeni, unde nu s-a hotărât încă ce vrea să construiască: ori 2000 de apartamente, ori 600 de vile!

„Fac 320 de apartamente. În față la Otopeni ori fac 2.000 de apartamente, ori fac 600 de vile. Am nouă hectare acolo. Muncesc și trec printr-o perioadă grea pentru că nu se vând apartamentele acum din cauza războaielor.

Este cel mai bun loc. Am drum aici de 16 metri, iar aici de 21 de metri, iar eu fac aici pe colț. Deasupra lacului, fac piscină la etajul 12. Am aprobare. Cu totul mă costă 35 de milioane”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

Ads