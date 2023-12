Cum a pierdut Dumitru Dragomir patru milioane de dolari. "Îmi venea să-mi pun ștrengul de gât"

Dumitru Dragomir a fost la un pas de faliment, din cauza unei afaceri care nu a mers. Fostul președinte LPF a luat bani cu împrumut de la bancă pentru a începe o nouă afacere, dar lucrurile nu au mers așa cum se aștepta el.

“Cel mai mult am pierdut 4 milioane de dolari o dată. Într-o singură zi, la business. Era să alunec cu totul. Aveam pensie bună, dar copiii mei sufereau. Am luat niște bani împrumut și am cumpărat niște saloane de evenimente. Am făcut 5 saloane de evenimente, cele mai frumoase din România.

Am fost în China, singur, am cumpărat candelabru cu diametru de 4 metri, ceva de nedescris. Mochetă, 4000 de furculițe, 4000 de linguri, 4000 de lingurițe, vreo 2500 de mese, 4000 de scaune. Își dai seama ce am putut să iau.

Și a venit nenorocita de criză din 2008. Nicio nuntă nu a mai mers, aveam 160 de oameni angajați, dintre care 30 erau bucătari geniali, pe care trebuia să îi plătești. Un an de zile pierdeam undeva la 60-70 de mii de dolari pe lună”, a povestit Mitică Dragomir la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, de la Fanatik.

