Dumitru Dragomir se războiește cu Clotilde Armand: ”E pus cu 28 de centimetri în trotuar. M-am ferit să le zic vreun cuvânt urât”

Dumitru Dragomir, fost președinte al LPF, a reacționat după decizia luată de Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, care a semnat dispoziția de dărâmare a unui gard din jurul hotelului „Crystal Palace”.

Dumitru Dragomnir, care deține hotelul amplasat pe strada Căpitan Alexandru Șerbănescu, a oferit detalii despre disputa pe care o are cu cei de la primărie.

„Eu am o parcare în fața hotelului care nu e a mea. E a Primăriei. E închiriată de mine și mai am încă 16 ani din contract. Așa am luat-o, cu gard făcut, așa a fost construcția.

Vin unii acum vreo lună de la Sectorul 1 și spun ”Domnule, avem o reclamație. Gardul e pus cu 28 de centimetri în trotuar”. Trotuarul e de doi metri jumătate.

Eu n-am vorbit o dată urât de doamna Clotilde. M-am ferit să le zic vreun cuvânt urât. Le-am zis: ”Băi, oameni buni, pe așa ceva plătesc la Primărie”. La Primăria Capitalei plătesc peste 3.500 de dolari pe lună.

Bine, m-au executat pentru că sunt Dragomir. Altfel plăteam 800 de euro. Eu mă feresc să greșesc. Ce lovitură mi-ar fi dat ei mie dacă nu eram în regulă...

Eu am gardul de 22 de ani, făcut de cine mi-a vândut acolo. Timp 22 de ani nu s-a legat nimeni de chestia asta și ați venit voi și ați măsurat neapărat treaba asta...

Eu cred că doamna Clotilde nu știe. Și le-am spus ”Eu plătesc la primărie. Atunci să-mi dea banii înapoi!”. Și ce impozite plătesc Primăriei de la hotel! Sunt zeci de miliarde pe an, reține! Și plătesc și parcarea.

Dacă vor, te fac praf. Aștept hârtia și mă judec. Apoi cer daune de la Primăria Capitalei”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.