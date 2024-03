"Corleone" il trimite pe Marcel Pavel la puscarie!

Dumitru Dragomir, presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat ironic decizia Prefecturii Bucuresti de a amenda FRF si pe Marcel Pavel pentru stalcirea imnului national inaintea meciului Romania - Franta.

"Corleone" le cere autoritatilor sa-l bage pe cantaret dupa gratii pentru ca a omis doua versuri din "Desteapta-te Romane"!

"Eu nu mi am dat seama ca Marcel Pavel a schimbat versurile, dar eu propun ca el sa fie condamnat la ani grei de puscarie. Pe cine intereseaza daca el a cantat un vers in plus sau in minus, suntem de rasul lumii. Totul a fost nemaipomenit in afara de gazon si noi ne legam de asta", a spus Mitica Dragomir la Antena 1.

Marcel Pavel si Federatia Romana de Fotbal (FRF) au fost amendati, fiecare cu cate 5.000 de lei, dupa ce, la meciul de marti dintre Romania si Franta, ce a inaugurat noul stadion national, imnul tarii noastre a fost intonat gresit.

FRF si Marcel Pavel, amendati pentru imnul cantat gresit pe National Arena (Video)

Potrivit hotararii de Guvern 1157/2001, art.24, alineatul 1., litera i, intonarea imnului national cu alt text si cu alta partitura decat cele stabilite de lege este considerata infractiune.

M.D.

