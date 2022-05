Becali reincepe razboiul cu Dragomir

Gigi Becali a redeschis razboiu cu Dumitru Dragomir, refuzand prima transa din drepturile de televizare.

Dupa o perioada in care lucrurile s-au mai domolit pe frontul Steaua - LPF, relatiile dintre Gigi Becali si Dumitru Dragomir au devenit din nou extrem de tensionate, anunta editia tiparita a Gazetei Sporturilor.

LPF a dorit sa plateasca Stelei prima transa din drepturile de televizare, in valoare de 1.3 milioane de euro, insa clubul ros-albastru s-a opus, solicitand si suma pe care Dragomir a oferit-o comision firmei de intermediere. Cota Stelei din acel comision era de doar 60 de mii de euro.

LPF nu a dorit sa faca acest lucru si, in plus, a amenintat Steaua cu neprogramarea. Din cele 1.3 milioane de euro, LPF ar fi oprit 1 miliard de lei vechi pentru o amenda data lui Gigi Becali. Cum Steaua a refuzat plata, clubul a fost amenintat cu neprogramarea.

In plus, Gigi Becali pierde tot mai mult teren in incercarea de a-l debarca pe Dumitru Dragomir din fruntea LPF.

Seful Stelei a incercat sa convoace o Adunare Generala, dar cluburile din Liga 1 au batut in retragere, iar Becali se mai bucura doar de sustinerea celor de la Sportul Studentesc si Pandurii Targu Jiu.

