Dumitru Dragomir, vindecat de COVID-19 de Gigi Becali. "Ne-a reparat pe toti. L-a trimis pe Lutu cu geanta de medicamente. Mi-a dat si Ivermectina"

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a stat in izolare si ii multumeste lui Gigi Becali , cel care i-a trimis medicamente impotriva noului coronavirus."Am stat in casa, eu intr-o camera, sotia in alta. Gigi Becali ne-a reparat pe toti. L-a trimis pe Lutu cu genta de medicamente. El a videcat toata Pipera de acest virus. Mi-a dat si Ivermectina.Venea Politia si ma suna sa ies la geam sa ma vada",a spus Dumitru Dragomir la Digisport. Gigi Becali este care a avut grija de toti oamenii din lumea fotbalului care s-au imbolnavit de COVID - 19.CITESTE SI: