Mitică Dragomir, dezlănțuit împotriva antivacciniștilor: "Ăia care beau cola și mănâncă parizer știu ce conțin aceste produse?"

Dumitru Dragomir îi atacă pe cei care nu vor să se vaccineze împotriva COVID - 19.

Fostul președinte de la LPF a dezvăluit că s-a imunizat contra virusului după ce a fost foarte bolnav.

Mitică Dragomir nu este de acord cu Gigi Becali, care a spus că nu vrea să audă de vaccinul anti Covid.

Patronul FCSB le recomandă și fotbaliștilor de la echipa sa să nu se imunizeze.

"Vaccinarea mi se pare extraordinar de bună, nu bună, dar e târzie. Dar e bună și acum, toată lumea trebuie să se vaccineze, de la copil până la bătrân. Trebuie să luăm exemplul Americii, Israelului, Franței, Angliei, Italiei, toți care s-au vaccinat le-au scăzut foarte mult numărul îmbolnăviților.

Eu m-am vaccinat și am făcut și am trecut și prin boală. Am făcut ambele doze și o fac și pe a treia acum, dar să mai treacă puțin timpul că am numai o lună și jumătate de la a doua doză.

Am făcut o formă destul de nasoală în 2019, când nici nu știau aștia ce boală e. Am venit din Spania, de la meciul Barcelona - Manchester United și atunci m-am internat și în spital, am fost două zile internat.

Știu ce a declarat Gigi Becali. Dar ăia care beau cola și mănâncă parizer știu ce conțin aceste produse? Ei spun că nu știu ce conține vaccinul, păi când beau cola, știu ce conține", a spus Dumitru Dragomir pentru gsp.

