"Paszkany m-a făcut, cu Ponta și cu Dragnea." Dumitru Dragomir a dezvăluit cum a fost "curățat" de la șefia LPF

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 08:12
Dumitru Dragomir FOTO Captura Fanatik

Dumitru Dragomir a stat 12 ani la șefia Ligii Profesioniste de Fotbal, fiind schimbat în 2013 cu Gino Iorgulescu.

Dumitru Dragomir a fost schimbat de la șefia LPF după un vot la limită în favoarea lui Gino Iorgulescu, actualul șef al LPF.

Mitică Dragomir spune că în spatele înlocuirii sale au fost Arpad Paszkany, patronul celor de la CFR Cluj la vremea respectivă, Victor Ponta (premier) și Liviu Dragnea, șeful PSD.

„Paszkany m-a făcut, cu Ponta și cu ăsta (n.r. Dragnea) și m-au curățat.

Am fost o dată la Cluj cu drepturile TV și am zis că nu le vând niciodată fără licitație. S-a supărat pe mine, apoi m-a și curățat cu Ponta și Dragnea. Nu putea nici fără Gigi Becali. Stai să vezi…

M-a invitat la Cluj Paszkany. Mă urc în avion și m-a invitat acasă la doctorul Mureșan. Masă, 400 de feluri de mâncare, casă formidabilă, pe un deal, așa… Și îmi propune să vând drepturile TV fără licitație.

Și i-am spus: Băi, Arpi, nu pot fără licitație. Am aproape 70 de ani și plec la pușcărie? Și mi-a spus: Atunci așteaptă-te la niște lucruri. Mi-a spus că Dâncu și Ponta știu de discuția noastră.

Dacă vrei, se urcă acum în elicopter și în două ore sunt aici. Nu ți se va întâmpla nimic.” Ponta era prim-ministru. Voia să vină să mă convingă să vând fără licitație. Dar eu nu voiam niciodată să fac asta.

Mi-a spus: Atunci, domnule Dragomir, o săptămână îți dau. Și o săptămână mai târziu, Ponta a convocat președinții și patronii. Era foarte apropiat de Dâncu.

Dacă o făceam, cred că eram și astăzi președintele Ligii. Mi-au făcut unul dintre cele mai bune chestii ale vieții. Eu eram foarte supărat și pe Gigi. Dar mi-am dat seama că m-au scos când trebuie. M-am apucat de muncă și am făcut bani”, a povestit Mitică Dragomir.

