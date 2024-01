Dragomir a facut nota de plata. Iata cati bani pregateste pentru Mititelu

Universitatea Craiova este tot mai aproape de revenirea in fotbal, iar Dumitru Dragomir face calcule.

Seful LPF sustine ca Mititelu ar urma sa primeasca despagubiri in valoare de 4 milioane de euro din partea FRF in cazul in care oltenii vor castiga procesul din justitie.

"E protocol intre Mititelu, Universitatea Craiova si ANAF. Toti jucatorii costa 4 milioane si 200 de mii de euro. Sunt hartii oficiale semnate. Viseaza milioane de euro, dar instanta nu este tampita. In cel mai rau caz, organismul care a luat hotararea va plati aceasta suma", a spus Dragomir la Digi Sport.

Apoi, Dragomir a sustinut ca Mititelu nu are onoare si nu isi respecta intelegerile.

"I-am dat 100 de mii de euro si nu mi i-a dat inapoi. A trebuit sa astept ani ca sa-i iau din drepturile de televizare. S-a jurat pe copii, pe nevasta, pe tot ca-mi da banii intr-o luna de zile", a mentionat Dragomir.

Universitatea Craiova ar putea reveni in Liga 1 din vara acestui an.

C.S.