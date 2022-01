Dragomir si Marius Stan, la un pas de bataie in sedinta Comitetului Executiv

Presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, si seful Otelului Galati, Marius Stan, au fost la un pas de bataie in sedinta de joi a Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal.

Dumitru Dragomir s-a manifestat joi intentia de a propune FRF-ului ca Timisoarei si Gloria Bistritei sa li se permite sa continue in Liga 1, fara a avea insa drept de joc in cupele europene.

Mircea Sandu a anuntat ca de la anul sistemul de licentiere pentru primul esalon se va simplica, insa Mitica de Liga ar vrea ca aceasta modificare sa intre in vigoare inca de acum, pentru a salva Poli Timisoara si Gloria Bistrita, informeaza Prosport.

Enervat de decizia liderului LPF, Marius Stan l-a acuzat pe acesta de subiectivism: "Domnule presedinte, nu exista nicaieri in lume sa schimbi egulamentul si sa intre in vigoare retroactiv".

Iritat de reactia lui Stan, presedintele Ligii a refuzat sa-si puna semnatura pe lista cu echipele romanesti care vor reprezenta Liga 1 in cupele europene, fata Timisoara.

"Pai, domnule Dragomir, dumneavoastra sunteti presedintele LPF sau al Timisoarei.", ar fi spus galateanul. Aproape instantaneu, cei doi s-ar fi ridicat foarte nervosi de la masa, fiind calmati doar de intervenia lui Mircea Sandu: "Domnilor, suntem la FRF, nu la piata! Calmati-va!"

Intrunit joi, Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a amanat verdictul in cazul retrogradarii formatiilor Poli Timisoara si Gloria Bistrita pentru data de 20 iunie. In schimb, oficialii de la FRF au hotarat ca banatenii nu vor juca in Liga Campionilor, indiferent de hotararea care se va lua peste aproape trei saptamani.

