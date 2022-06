Dragomir dezvaluie adevarata suspendare a lui Sumudica

Dumitru Dragomir, fostul presedinte al LPF si actualul sef d ela FC Voluntari, i-a dat o veste proasta lui Marius Sumudica, care ar fi primit o suspendare mult mai mare.

"Corleone" sustine ca cele sase luni de excludere din fotbal primite de antrenorul Astrei se refera la perioada competitionala, suspendarea reala fiind de un an calendaristic!

"I-au dat 6 luni competitionale. Asta inseamna un an de fotbal", a spus Dragomir la DolceSport.

Totusi, fostul sef al Ligii crede ca suspendarea lui Sumudica va fi redusa la apel.

"O sa i se injumatateasca pedeapsa", a mai declarat acesta.

Marius Sumudica, antrenorul Astrei Giurgiu, liderul la zi din Liga 1, a fost suspendat sase luni din fotbal de catre Comisia de Disciplina a FRF.

Tehnicianul a fost gasit vinovat in dosarul in care a fost cercetat pentru pariuri sportive. In plus, Sumudica a fost amendat cu 100.000 de lei.

Decizia de suspendare este executorie, ceea ce inseamna ca intra in vigoare imediat, Astra ramanand fara antrenor cel putin pana la judecarea recursului.

Sumudica este suspendat din orice activitati legale de fotbal, fiindu-i interzis sa participe chiar si la antrenamentele echipei sale.

