Transferul lui Chipciu se complica. Dragomir bate in retragere

Transferul lui Alexandru Chipciu de la FC Brasov la Steaua se complica, dupa ce pe "fir" a intrat un al treilea club, are sustine ca are 50% din drepturile federative ale jucatorului. Simtind pericolul, Dumitru Dragomir bate in retragere.

"Ros-albastrii" au incercat, joi, sa depuna la LPF actele de transfer, insa au avut o mare surpriza atunci cand forul condus de Mitica Dragomir a refuzat sa inregistreze documentele.

Refuzul este cu atat mai neasteptat cu cat inregistrarea actelor nu ar fi insemnat automat legitimarea jucatorului, ci doar luarea in evidenta a acestora pana la deschiderea oficiala a perioadei de transferuri.

Imediat a aparut si motivul. Clubul Sporting Pitesti, care il are printre actionari pe presedintele celor de la Dinamo, Nicolae Badea, sustine ca detine 50% din drepturile federative ale jucatorului si cere anularea transferului pentru ca nu a fost invitat la negocieri.

La fel de repede s-au miscat dinamovistii, care au si inaintat o oferta concreta pentru Chipciu - 800.000 de euro si 30% dintr-un eventual transfer - incercand sa-l deturneze pe mijlocas de la Steaua.

Becali a luat foc si a acuzat o implicare directa a lui Mitica Dragomir in tergiversarea transferului, reluand astfel razboiul vechi cu seful Ligii.

Acesta a fost insa mult mai calm, multumindu-se sa spuna doar ca nu are niciun amestec in acest caz.

"Nu am nici o treaba cu ce vorbesc Gigi si Badea. Cand nu ii merg treburile lui Gigi, el da vina pe mine. Aseara am aflat si eu de conflict, nu stiam nimic. Nu ma amestec eu in aceasta treaba, pentru ca nu e problema mea. Noi deschidem Liga pe 27 sau 28 decembrie. Oricum, pana la rezolvarea unui eventual litigiu, Chipciu poate sa joace linistit la noua lui echipa", a spus Dragomir la GSPTV.

Steaua a anuntat recent ca l-a transferat pe Alex Chipciu, de la FC Brasov, jucatorul semnand un contract valabil 5 ani.

