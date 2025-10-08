”E superbă, dar ăștia sunt numai soroșiști, trei sferturi din ei”. Dumitru Dragomir a criticat prezența lui David Popovici

Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 15:41
”E superbă, dar ăștia sunt numai soroșiști, trei sferturi din ei”. Dumitru Dragomir a criticat prezența lui David Popovici
Dumitru Dragomir FOTO Captura Fanatik

Trupa Taxi a lansat piesa "Când Rinocerii", cântată de solistul Dan Teodorescu, dar cu versuri rostite de fiecare dintre cele 31 de personalităţi din lumea teatrului, a literaturii, a jurnalismului şi activismului care apar în videoclip. Piesa este dedicată Republicii Moldova.

Personalităţile care au fost invitate să facă parte din acest videoclip recită versurile: "Când binele e rău şi albul este negru/ Când ignorantu-i erudit/ Şi impostorul e integru,/ Când lumea-i răsturnată/ Şi oamenii buni şoptesc/ E vremea când rinocerii se trezesc".

"Am fost inspirat, în mod evident, de piesa de teatru Rinocerii, de Eugen Ionescu. Practic, nu sunt rinocerii mei. Drept care, pentru orice neclarităţi, sugestii sau reclamaţii, vă rog să vă adresaţi autorului piesei", a scris Dan Teodorescu pe Facebook.

El le-a mulţumit celor care apar în videoclip: Valeriu Nicolae, Carmen Dumitrescu, Mihai Bendeac, Radu Hossu, Oana Gheorghiu, Melania Medeleanu, Florin Ristei, Radu Paraschivescu, Lora, Lucian Mândruţă, Mihai Călin, Corina Băcanu, Gelu Duminică, Emilia Popescu, Angela Gheorghiu, Mircea Cărtărescu, Natalie Ester, Cătălin Striblea, Radu Buzăianu, Ilona Brezoianu, Amalia Enache, Cornel Ilie, David Popovici, Teodor Baconschi, Oana Pellea, Andrei Ciobanu, Florin Negruţiu, Irina-Margareta Nistor, Emilia Şercan, Alex Bogdan şi Victor Rebengiuc.

Prezența lui David Popovici, singurul din lumea sportului, a fost comentată de Dumitru Dragomir, fost președinte LPF.

”Melodia e superbă, dar ăștia sunt numai soroșiști. Ăștia care apar în videoclip”, este opinia exprimată de Dragomir, conform Fanatik.ro.

”Foarte bine, dar ce, i-am criticat? Nu, nu i-am criticat. Acum, aici, este o luptă între suveranişti şi globalişti. Versurile sunt superbe. Numai că trei sferturi din ei, cântau fals, pe două voci. Cu burse soroşiste, cu tot, trei sferturi din ei”, a subliniat Mitică Dragomir.

„Nu cred că David Popovici are vreo treabă”, a fost provocat Dragomir de către moderatorul Horia Ivanovici,

„Nu se ştie. Dar ce caută el în politică, să se mânjească? Eu l-am tot lăudat”, a completat Dragomir.

„Dragul tatii, vezi să nu te atragă în tâmpenii din-astea. Îţi distrugi cariera”, i-a mai transmis Dragomir lui Popovici.

#Dumitru Dragomir, #David Popovici, #taxi, #melodie
