”Oracolul” Dragomir a mai făcut o profeție. Se va califica sau nu România la Campionatul Mondial?

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 12:33
537 citiri
Dumitru Dragomir FOTO Captura Fanatik

Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au marcat golul la ultima fază, prin fundașul Virgil Ghiță (90+5), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Ianis Hagi.

România a obținut o victorie importantă, după un joc bun, în fața liderului grupei, luând astfel o gură de oxigen în vederea ultimelor două partide din grupă.

Înaintea meciurilor decisive ale României, inclusiv play-off-ul din martie la care România are locul asigurat, Dumitru Dragomir, recunoscut pentru profețiile sale, a analizat șansele de calificare ale tricolorilor.

”(n.r. ne calificăm?) Nu. (n.r. nu batem în Bosnia?) Nu. Și chiar dacă batem, tot nu putem. Noi trebuie să câștigăm barajul”, a spus Dragomir, la Fanatik.ro.

