Ce pensie are milionarul Dumitru Dragomir. Fostul șef al LPF primește bani din trei locuri

Dumitru Dragomir împlinește 78 de ani și se laudă cu o pensie consistentă, deoarece susține că a cotizat mult de-a lungul timpului.

„Am pensie bună că acum mi-a dat și de la Parlament. Băi, nu iau niciun leu din firmele mele de când s-au înființat. Niciun leuț! Trăiesc numai din pensia mea și a nevesti-mii.

Iau 3 pensii, dar asta e altceva. Legale toate! Am de la sport renta viageră, puțin, câteva sute de euro. Am de la Parlament și deja mi-a venit prima pensie. Am în jur de 7.000 de lei. Am două legislaturi pline, 8 ani. Și am pensia pe care am plătit și pentru care am cotizat: 4.000 de euro. Cu toate trei mă duc spre 5.000 de euro pe lună. Mai are și nevastă-mea vreo 2.700 de lei. Nu cheltui nici 2.000 de euro pe lună. Dau la nepoți. N-am bani niciodată”, a spus Mitică Dragomir, conform Fanatik.

Deși are foarte mulți bani, Dragomir pretinde că ar putea trăi cu o sumă decentă.

„Aș putea trăi, fără să exagerez cu nimic, împreună cu nevasta mea, dacă aș plăti chiria și medicația, că suntem bătrâni, n-aș cheltui mai mult de 5.000-6.000 de lei pe lună. Niciodată nu am bani, pentru că atunci când am excedent dau la nepoți”, a mai zis fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.