Mitică Dragomir, supărat după recalcularea pensiilor: ”Am dat la stat, ce aveți cu mine? Cine nu își rezolvă e un prost”

Începând cu luna august, pensionarii au primit deciziile de recalculare conform noii legi a pensiilor. Printre persoanele cărora le-a fost modificată pensia se numără și Dumitru Dragomir.

Deși guvernanții, în frunte cu prim-ministrul Marcel Ciolacu au insistat că pensiile nu vor scădea după recalculare, cert este că au apărut erori grave de calcul și scăderi flagrante.

În schimb, Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a dezvăluit că pensia sa a fost mărită și ia aproximativ 20.000 de lei.

”Mă, dacă mă dădeau afară cu 20 de ani mai devreme de la Ligă...îmi pare rău, chiar dacă aveam salariu mare și am pensie bună acum. Mă tot înjură ”Ceaușescu” ăla (n.r. Marian Moroșanu, ziarist și protestatar) că am pensie mare.

Da mă, mi-a mărit acuma. Ce vreți, dacă am plătit? Am dat 6.000 de euro, lună de lună, 10 ani. Am dat la stat, ce aveți cu mine? Aproape 200 de milioane iau”, a declarat fostul șef LPF.

”N-am frecat manganul. Mi-am rezolvat bătrânețile, cine nu își rezolvă e un prost”, s-a mândrit Mitică Dragomir.

