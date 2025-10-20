Mitică Dragomir, despre un posibil candidat surpriză la Primăria Capitalei: ”Eu știu tot ce mișcă în țara asta. Are șanse egale cu Drulă”

Autor: Teodor Serban
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 17:55
445 citiri
Mitică Dragomir, despre un posibil candidat surpriză la Primăria Capitalei: ”Eu știu tot ce mișcă în țara asta. Are șanse egale cu Drulă”
Dumitru Dragomir FOTO Captura Fanatik

Dumitru Dragomir, fost președinte LPF, consideră că omul de afaceri Dan Șucu, patron la Rapid, ar avea șanse considerabile la alegerile pentru postul de primar al Capitalei.

Întrebat la Fanatik.ro despre această variantă, ”Oracolul” Dragomir a comentat șansele pe care le-ar avea Dan Șucu.

„Eu ştiu tot ce mişcă în ţara asta. Îţi dau eu bomba. Dan Şucu are şanse egale cu Drulă. Cum să nu ştiu eu? Amândoi ştiam această chestie. Numai că aici este o problemă.

Şucu are un mare avantaj. Are masa de suporteri. Dacă o singură dată apelează la ei...Are şi un mare handicap. Nu este ataşat la niciun partid. PSD-ul dacă pierde alegerile la Capitală, se retrage şi distruge ţara.

Nu cred că se bagă Şucu, e un tip deştept. Are şanse egale cu Drulă. Stă foarte bine, dar nu are şanse mai mari decât Băluţă. A învăţat bine meserie, e de mult în administraţie”, a spus Dragomir la emisiunea Profeţiile lui Mitică.

După ce Nicușor Dan a devenit președinte, postul de primar al Bucureștiului e deținut de interimarul Stelian Bujduveanu, iar data alegerilor n-a fost încă stabilită.

Analiză: Explozia din Rahova și cine (mai) sabotează țara
Analiză: Explozia din Rahova și cine (mai) sabotează țara
România rămâne vulnerabilă pe multe planuri, la aproape patru ani de la invazia rusă în Ucraina și după zece ani de la tragedia de la Colectiv. Cine sunt responsabilii eșecurilor succesive...
Surpriză: orașul din România care a intrat în topul european
Surpriză: orașul din România care a intrat în topul european
București și Iași se numără printre orașele României care au fost incluse într-o analiză Oxford Economics, ce prezintă orașele cu cea mai mare creștere economică din Uniunea...
#Dumitru Dragomir, #Prtimarie, #alegeri, #Bucuresti, #Dan Sucu , #stiri alegeri
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie sa se pregateasca pentru un posibil razboi cu Rusia. Romania, printre cele mai vulnerabile tari
DigiSport.ro
Un sofer de autocar a murit, dupa ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reactia premierului
DigiSport.ro
Doi tineri l-au oprit pe Gigi Becali la semafor: "Au venit pe rosu". Decizia neasteptata: "Ori sunt Becali, ori sunt papagal"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mitică Dragomir, despre un posibil candidat surpriză la Primăria Capitalei: ”Eu știu tot ce mișcă în țara asta. Are șanse egale cu Drulă”
  2. Ce a răspuns ministrul Justiției, întrebat dacă premierul Bolojan ar trebui să demisioneze, ca urmare a invalidării la CCR a Legii pensiilor speciale
  3. George Simion cere demisia lui Ilie Bolojan după ce CCR a dat de pământ cu legea pensiilor magistraților. "Un gest onorabil"
  4. Scenariul în care pleacă Ilie Bolojan, mai plauzibil: „PSD nu va ieși de la guvernare. Va încerca să negocieze fie schimbarea premierului, fie o restructurare a coaliției”
  5. Liderul senatorilor USR, despre alegerile locale din Capitală: ”Bujduveanu în momentul de faţă este un primar interimar ilegitim”
  6. Nicușor Dan, despre prima evaluare după intrarea în Schengen: „România acţionează ca un membru deplin şi responsabil” FOTO
  7. George Simion spune că AUR ar putea face coaliție de guvernare cu PSD. Îl vrea ca premier pe Călin Georgescu
  8. Disperat de blocajul bugetar, un primar i-a scris premierului Bolojan: "Vă rugăm faceți urgent o rectificare care pentru noi înseamnă supraviețuire, nu risipă"
  9. Previziunile unui politolog pentru viitorul unui PSD suveranist: ”Dacă asta vor, ar putea să-l aducă înapoi în partid pe Victor Ponta”
  10. Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Magnus Brunner, comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie. Despre ce au discutat FOTO

Ultimele emisiuni

Acum 5 ore

Business Focus,
Cu cât poate crește din nou TVA. Riscuri grave pentru economia României în 2026