Mitică Dragomir, despre un posibil candidat surpriză la Primăria Capitalei: ”Eu știu tot ce mișcă în țara asta. Are șanse egale cu Drulă”

Dumitru Dragomir, fost președinte LPF, consideră că omul de afaceri Dan Șucu, patron la Rapid, ar avea șanse considerabile la alegerile pentru postul de primar al Capitalei.

Întrebat la Fanatik.ro despre această variantă, ”Oracolul” Dragomir a comentat șansele pe care le-ar avea Dan Șucu.

„Eu ştiu tot ce mişcă în ţara asta. Îţi dau eu bomba. Dan Şucu are şanse egale cu Drulă. Cum să nu ştiu eu? Amândoi ştiam această chestie. Numai că aici este o problemă.

Şucu are un mare avantaj. Are masa de suporteri. Dacă o singură dată apelează la ei...Are şi un mare handicap. Nu este ataşat la niciun partid. PSD-ul dacă pierde alegerile la Capitală, se retrage şi distruge ţara.

Nu cred că se bagă Şucu, e un tip deştept. Are şanse egale cu Drulă. Stă foarte bine, dar nu are şanse mai mari decât Băluţă. A învăţat bine meserie, e de mult în administraţie”, a spus Dragomir la emisiunea Profeţiile lui Mitică.

După ce Nicușor Dan a devenit președinte, postul de primar al Bucureștiului e deținut de interimarul Stelian Bujduveanu, iar data alegerilor n-a fost încă stabilită.

