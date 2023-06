Reactia lui Dragomir, dupa ce a aflat ca nu va fi arestat preventiv

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a vorbit despre decizia luata de Tribunalul Bucuresti in cazul vanzarii drepturilor de televizare din Liga 1

La iesirea de la Tribunalul Bucuresti, Dragomir a exclamat, cu zambetul pe buze, ca s-a facut dreptate.

"Am avut incredere in justitia din Romania si uite ca s-a facut dreptate. I am very strong (Sunt foarte puternic - n.red.) ", a declarat Dragomir, citat de Mediafax.

Dragomir scapa de arest: va fi cercetat in libertate

Tribunalul Bucuresti a respins cererea de arestare preventiva a lui Dumitru Dragomir, in dosarul vanzarilor drepturilor de televizare din Liga 1.

Cei sapte oameni implicati in acest dosar, in care anchetatorii invoca un prejudiciu de 3 milioane de euro, sunt acuzati de evaziune fiscala, spalare de bani si delapidare.

Anchetatorii cerceteaza modul in care s-au vandut drepturile de televizare din Liga 1 pentru perioada 2011/2014.

Potrivit unor surse, 2,25 milioane de euro din suma tranzactionata au mers catre firma intermediara Capital Properties, detinuta de Mihai Corbu, un apropiat al lui Adrian Tataru, prieten cu Zoltan Teszari, seful RCS-RDS.

Istoricul cazului:

Pe 1 iulie 2011, condusa de Dumitru Dragomir, Liga Profesionista de Fotbal a cedat drepturile de televizare din Liga 1 cu ajutorul firmei Capital Properties, detinuta de Mihai Corbu, apropiat al lui Adrian Tarau. Firma a incasat astfel un comision de 2,25 milioane de euro.

Pe 6 iulie 2011, Gigi Becali a contestat comisionul incasat de firma Capital Properties, sustinand ca Dragomir nu a avut acceptul cluburilor.

La scurt timp, Dragomir a sustinut ca Liga poate opri 6,5% din valoarea totala a drepturilor TV, din care se va plati comisonul catre firma Capital Properties.

Potrivit anchetatorilor, comisionul ar fi fost redirectionat catre alte firme, iar astfel banii ar fi fost spalati.

