Curtea de Apel Bucuresti i-a dat o veste proasta lui Dragomir - decizia luata miercuri

Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti i-au dat, miercuri, o veste proasta fostului presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir.

Acestia au respins cererea prin care Dumitru Dragomir solicita sa fie scos de sub control judiciar, potrivit ProTV.

Dumitru Dragomir sustinea, in cererea formulata, ca are cateva luni bune de cand se afla sub control judiciar si, in plus, ar fi dorit sa mearga la meciul Ungaria - Romania, din preliminariile pentru Euro 2016.

Argumentele lui Dragomir nu au fost luate insa in seama, iar fostul sef al fotbalului romanesc ramane sub control judiciar in dosarul drepturilor de televizare din Liga 1.

Dragomir a fost pus sub control judiciar in urma cu 16 luni, fiind acuzat de delapidare si evaziune fiscala in dosarul RCS-RDS.

Pus sub control judiciar, Dragomir nu mai poate parasi astfel tara.

