"Dumitru Dragomir are COVID - 19, desi s-a vaccinat impotriva virusului

Boala l-a luat prin suprindere pe pe Mitica Dragomir, care isi facuse testul COVID -19."Da, este adevarat ca sunt in carantina. Am facut un test si a iesit negativ, iar apoi am facut un test PCR si am iesit pozitiv. Practic, am COVID.Ma simt bine, nu am niciun simptom. Nu am nici pe dracu', dar respect regulile. Nu mai stiu ce sa cred. Eu am facut si vaccinul... Acum, astept rezultatele unui alt test, mi-am mai facut unul, ca sa fiu suta la suta sigur... Vom vedea ce va fi", a spus Mitica Dragomir pentru Prosport. Mitica Dragomir s-a retras din fotbal si se ocupa de afaceri imobiliare. In plus, toamna trecuta, fostul sef al LPF a fost ales consilier general in Bucuresti, pe listele PSD , dar s-a retras, dupa ce conducerea partidului nu i-a mai acrodat sprijin.CITESTE SI: