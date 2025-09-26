Generalul SRI Dumitru Dumbravă a murit. Fusese trimis recent în judecată de DNA. Cauza decesului

Vineri, 26 septembrie, generalul în rezervă Dumitru Dumbravă, fost șef în Serviciul Român de Informații (SRI), a murit la vârsta de 53 de ani. El a fost trecut în rezervă în 2018.

Dumbravă suferea de câțiva ani de o boală incurabilă. Generalul a fost trimis în judecată recent de Direcția Națională Anticorupție (DNA) alături de fostul șef operativ al SRI Florian Coldea, pentru trafic de influență și grup infracțional organizat.

Dumitru Dumbravă a fost șef al Direcției Juridice a SRI și fost secretar general al aceleiași structuri. Florian Coldea a fost prim-adjunct și director interimar al SRI.

