Generalul SRI Dumitru Dumbravă a murit. Fusese trimis recent în judecată de DNA. Cauza decesului

Autor: Dan Stan
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 17:31
Dumitru Dumbravă, SRI / Luju.ro

Vineri, 26 septembrie, generalul în rezervă Dumitru Dumbravă, fost șef în Serviciul Român de Informații (SRI), a murit la vârsta de 53 de ani. El a fost trecut în rezervă în 2018.

Dumbravă suferea de câțiva ani de o boală incurabilă. Generalul a fost trimis în judecată recent de Direcția Națională Anticorupție (DNA) alături de fostul șef operativ al SRI Florian Coldea, pentru trafic de influență și grup infracțional organizat.

Dumitru Dumbravă a fost șef al Direcției Juridice a SRI și fost secretar general al aceleiași structuri. Florian Coldea a fost prim-adjunct și director interimar al SRI.

#dumitru dumbrava, #decese, #SRI , #stiri sociale
