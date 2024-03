AUR îl pierde a doua oară pe deputatul care și-a bătut soția: ”Rămân pe baricade în lupta cu "animalele politice"”

Deputatul Dumitru Focşa şi-a anunţat luni, 4 martie, ieşirea din grupul parlamentar AUR.

Decizia a fost luată în urma ruperii alianţei dintre Forţa Identităţii Naţionale şi Alianţa pentru Unirea Românilor.

”Consider de bun simţ să-mi anunţ ieşirea din grupul parlamentar AUR în urma ruperii alianţei dintre Forţa Identităţii Naţionale şi Alianţa pentru Unirea Românilor.

Am intrat în acest for superior al statului jurând credinţă ţării şi poporului român. Dacă e posibil să facem o politică curată facem, dacă nu, eu am 30 de ani de profesie în spate şi mă întorc la profesia şi munca mea şi îmi văd de treabă, decât să promovez demagogia în această încăpere”, a anunţat deputatul în plenul Camerei Deputaţilor.

Deputatul își anunțase intenția de a demisiona și pe Facebook.

Deputatul Viorel Focșa, dat afară din AUR după ce și-a bătut soția, s-a întors în grupul parlamentar al partidului după ce s-a înscris în Forța Identității Naționale.

Pe 1 martie, președintele partidului Forța Identității Naționale, Ilan Laufer, fost ministru PSD, a anunțat separarea de AUR. Acesta l-a acuzat pe George Simion că presa membrii formațiunilor din alianță să se înscrie direct pe platforma AUR și să predea evidența membrilor.