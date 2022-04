O echipă de experți de la Universitatea de știință și tehnologie din Trondheim, Norvegia, care a efectuat analiza a 357 de studiii medicale realizate în lume din 1961 și până la sfârșitul anului 2020, a descoperit un lucru extrem de îngrijorător: durerile de cap afectează 52% din populația globală.

Durerile de cap reprezintă una dintre cele mai răspândite afecțiuni la nivel mondial, iar analiza cercetătorilor a luat în considerare în principal rapoarte privind adulții cu vârste între 20 și 65 de ani, dar unele au inclus și copii și adolescenți și vârstnici de peste 65 de ani, potrivit Mirage News.

Pe baza studiilor revizuite, autorii au estimat că 52% din populația lumii a suferit de o tulburare de cefalee într-un an, 14% raportând o migrenă, 26% o cefalee de tip tensional și 4,6% o durere de cap, timp de 15 zile sau mai mult într-o lună.

”Am descoperit că prevalența tulburărilor de cefalee rămâne ridicată la nivel mondial și povara diferitelor tipuri de astfel de afecțiuni poate avea impact asupra multora. Ar trebuie să ne străduim să reducem această povară prin prevenire și tratament mai performant.

Pentru a măsura efectul unor astfel de eforturi, trebuie să fim capabili să monitorizăm prevalența și povara societății. Studiul nostru ne ajută să înțelegem cum să îmbunătățim metodele”, a spus Lars Jacob Stovner, autorul principal al lucrării publicate pe 12 aprilie 2022 în The Journal of Headache and Pain.

Toate tipurile de dureri de cap au fost mai frecvente la femei decât la bărbați, mai ales migrenele (17% la femei față de 8,6% la bărbați) și durerile de cap timp de 15 zile sau mai mult pe lună (6% la femei, 2,9% la bărbați).

Autori studiului recunosc că majoritatea rapoartelor cercetate provin din țări cu venituri mari, cu sisteme de asistență medicală bune, așa că este posibil ca analiza să nu reflecte fiecare țară.

”Comparativ cu raportul nostru anterior și cu estimările globale, datele arată că durerile de cap și ratele migrenelor ar putea fi în creștere. Ceea ce este foarte clar, în general, tulburările de cefalee sunt foarte răspândite în întreaga lume și pot fi o povară mare”, a spus Stovner.

