Trucul simplu pentru curățarea rapidă a dușului pe care oamenii îl numesc „revoluționar”

Autor: Bogdan Atanasiu
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 23:56
4967 citiri
Trucul simplu pentru curățarea rapidă a dușului pe care oamenii îl numesc „revoluționar”
Curățarea dușului rămâne un aspect esențial al menținerii unei case îngrijite FOTO Unsplash

Dacă există ceva mai neplăcut decât curățarea toaletei, aceea este curățarea dușului. Frecarea rosturilor și a gresiei, ștergerea căzii și curățarea ușii de sticlă a dușului necesită mult timp și efort. În plus, se murdărește din nou destul de repede, mai ales dacă este folosit zilnic de mai multe persoane.

Chiar dacă este o corvoadă, curățarea dușului rămâne un aspect esențial al menținerii unei case îngrijite. Din fericire, un utilizator Reddit ar fi găsit cea mai rapidă și mai simplă soluție pentru a rezolva treaba mult mai ușor — și implică un singur produs de bază pe care probabil îl ai deja în casă.

Trucul simplu de curățare a dușului

Un utilizator a postat pe Reddit cerând cele mai bune „trucuri de curățenie pentru leneși” de la alți proprietari. Răspunsurile au venit rapid, cu metode ingenioase de a rezolva mai inteligent, nu mai greu.

„Țin detergent de vase la duș”, a scris cineva. „În zilele când aplic balsam de păr, spăl pereții cu detergent de vase și clătesc cu dușul. Când opresc apa, folosesc o racletă pentru pereți și cadă ca să îndepărtez depunerile de săpun. Detergentul de vase e excelent pentru a dizolva murdăria de săpun, iar eu am părul mătăsos.”

Cel mai bun instrument? O perie cu rezervor preumplut cu detergent de vase.

Ce spun alți utilizatori

Se pare că mulți alți utilizatori au ajuns la aceeași soluție, afirmând că detergentul de vase face minuni pe orice suprafață. Unii chiar și-au exprimat recunoștința pentru împărtășirea trucului simplu.

„Este genial și îl adopt imediat”, a scris cineva.

Altă persoană a împărtășit propria metodă: „Țin un burete magic în duș din același motiv. Dacă fac un duș mai lung, profit și curăț.”

„Fac și eu asta și, sincer, chiar îmi curăț dușul mult mai des datorită acestui obicei”, a adăugat un alt utilizator.

Dincolo de Reddit, mulți creatori de pe TikTok au încercat acest truc. În timp ce majoritatea sunt încântați, există și câțiva sceptici, scrie goodhousekeeping.com.

„Mi-aș dori, dar pentru mine dușul e timpul meu de relaxare. Este un fel de ritual, iar curățenia nu se potrivește”, a scris un utilizator TikTok.

„Am încercat, dar sunt literalmente prea leneș”, a recunoscut altcineva.

Verdictul

Dacă rutina ta de duș include aplicarea de balsam sau măști pentru păr, s-ar putea să fii candidatul perfect pentru acest truc cu detergent de vase. De ce să nu profiți de acele 5-10 minute și să scapi de o treabă casnică?

Asta nu înseamnă, însă, că o curățenie profundă nu mai este necesară. Experții recomandă folosirea zilnică a unei raclete pentru ușile de sticlă și aplicarea unei soluții cu oțet o dată pe săptămână.

Președintele Nicușor Dan va participa la înmormântarea cardinalului Lucian Mureșan. Premierul Ilie Bolojan a ajuns deja la Blaj
Președintele Nicușor Dan va participa la înmormântarea cardinalului Lucian Mureșan. Premierul Ilie Bolojan a ajuns deja la Blaj
Premierul Ilie Bolojan se află, sâmbătă, la Blaj, unde este depus trupul neînsufleţit al Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din...
Reacția lui Victor Ponta după ce a fost „păcălit” de doi ruși crezând că vorbește cu un fost președinte ucrainean
Reacția lui Victor Ponta după ce a fost „păcălit” de doi ruși crezând că vorbește cu un fost președinte ucrainean
Fostul premier Victor Ponta a oferit o reacție pentru Digi24, reacționând după ce a fost păcălit de doi comedianți ruși care s-au dat drept fostul președinte ucrainean, Petro Poroșenko....
#dus, #curatare, #trucuri , #stiri magazin
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Reactia lui Ponta dupa ce a fost pacalit de doi farsori rusi. "Credeam ca este evident"
a1.ro
Ioana Popescu a murit la varsta de 45 de ani! Care este adevarata cauza a mortii fulgeratoare
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O terapie promițătoare a fost descoperită în lupta cu infecțiile nosocomiale care ucid oamenii în spitale. În ce constă noul tratament al cercetătorilor
  2. Ce se întâmplă cu glicemia atunci când sari peste micul dejun
  3. Horoscop zilnic. Sâmbătă, 27 septembrie. Zodia care s-ar putea implica într-o aventură amoroasă
  4. Bancul zilei: Ce țară seamănă cu Paradisul
  5. Trucul simplu pentru curățarea rapidă a dușului pe care oamenii îl numesc „revoluționar”
  6. Ce se întâmplă cu corpul tău când bei zilnic sucuri carbogazoase
  7. O tânără a fost diagnosticată cu cancer de colon în stadiul 3 după ce a ratat singurul simptom. "Am 24 de ani, nu are cum să fie ceva grav"
  8. Avertismentul medicului privind consumul de Paracetamol: „10 comprimate pot fi mortale!”. Soluția în caz de intoxicație
  9. Urșii polari au cotropit o stație de cercetare rusească. „Știi că economia e proastă când chiar și urșii polari trebuie să împartă chiria” VIDEO
  10. Horoscop zilnic. Vineri, 26 septembrie. Zodia care primește niște bani de la șef