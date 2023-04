Săptămână ireală pentru un jucător sârb de tenis: i-a învins pe Djokovic și pe Rublev și a câștigat trofeul

Jucătorul sârb Dusan Lajovic (32 de ani, locul 70 ATP) a izbutit o performanță fantastică la Banja Luka.

Lajovic l-a învins în finala turneului ATP 250 pe rusul Andrey Rublev, care venea în Bosnia după titlul câștigat la Monte Carlo.

Lajovic s-a impus în trei seturi extenuante, scor 6-3, 4-6, 6-4.

Sârbul reușise o altă mare surpriză în sferturi, când l-a bătut pe nimeni altul decât liderul ATP Novak Djokovic.

Pentru Lajovic, victoria de la Srpska Open reprezintă al doilea turneu câștigat al carierei.

Dusan delivers 📬🏆

Four years in the making, @Dutzee is a champion once again at the Srpska Open #SrpskaOpen pic.twitter.com/uuKNGgRTNJ