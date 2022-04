Tehnicianul Dusan Uhrin Jr. a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că Dinamo va avea un meci greu cu CS Mioveni, dar speră ca jucătorii săi să lupte pentru victorie.

"Am spus de la început că va fi destul de dificil să ne salvăm de la retrogradare direct. Aveam 10 % să reuşim asta, acum poate procentul e mai mic, dar trebuie să facem tot ce putem. Noi jucăm fotbal pentru a câştiga meciurile, nu pentru a pierde. Jucătorii sunt în mare parte pregătiţi pentru acestă partidă, dar nu toţi sunt pregătiţi să reziste 90 de minute.

Nu suntem prea bine pentru că am pierdut ultimul meci, chiar dacă am jucat bine. Încercăm să reparăm aceste greşeli, am suportul tuturor jucătorilor. Sper să lupte fiecare dintre ei, pentru că întâlnim Mioveni, mă aştept la un meci dificil", a declarat Uhrin, într-o conferinţă de presă.

Partida CS Mioveni - Dinamo, din etapa a 5-a a play-out-ului Ligii I Casa Pariurilor, se va disputa vineri, de la ora 20.30.

