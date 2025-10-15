Un Duster a ajuns produs „de contrabandă” în Rusia. Un model adus neoficial la Moscova de un dealer de mașini se vinde cu o sumă exorbitantă

Duster se vine în Rusia la un pret extrem de mare FOTO auto.ru

Un Duster de ultimă generație, importat probabil din Turcia, este oferit la vânzare de un dealer auto din Moscova la o sumă extrem de mare. Vânzătorul cere 4,25 milioane de ruble (aproximativ 45.280 euro), în timp ce în România cea mai scumpă versiune este aproximativ 25.000 de euro. Modelul TCe 130 mild-hybrid, cu motor turbo pe benzină de 1,2 litri și tracțiune integrală, este echipat cu dotări moderne, de la camere 360° și volan multifuncțional încălzit până la sisteme de climatizare și cruise control.

După cum se menționează în descriere, mașina este absolut nouă (cu doar 50 km pe odometru), taxa comercială de utilizare a fost plătită, iar toate documentele pentru înmatriculare sunt pregătite, arată Autoblog.md..

Mașina este prezentată în motorizarea TCe 130 (130 CP/230 Nm). Combină un motor turbo pe benzină de nouă generație, cu trei cilindri și 1.2 litri volum, cu un sistem mild hybrid de 48V. Acesta din urmă susține motorul termic în fazele de demaraj și accelerație, permițând diminuarea consumului mediu și a emisiilor de CO2 cu circa 10%.

Cutia de viteze este una mecanică în șase trepte, iar tracțiunea este integrală.

Un lucru interesant de notat este că, deși modelul nu este destinat pieței rusești, în meniul sistemului multimedia există limba rusă. Din lista dotărilor fac parte: camere la 360 de grade, volan multifuncțional din piele, încălzire pentru scaune, volan și parbriz, control al climei și cruise control, etc.

Tapițeria este una textilă.

Deși anunțul subliniază tracțiunea integrală și cutia mecanică, elemente apreciate de entuziaștii off-road, prețul ridicat descurajează cumpărătorii obișnuiți, stârnind reacții amuzate în comunitatea auto rusă.

Precendentele versiuni de Duster au fost fabricate și vândute în Rusia sub marca Renault. Dar a treia generație, cea mai recentă, nu a ajuns pe piața rusească, din cauza retragerii firmei franceze ca urmare a războiului din Ucraina.

Piața auto rusă este acum dominată de mașini chinezești, care au înlocuit brandurile europene. În ciuda ambițiilor lui Putin, mărcile rusești precum Lada sau Moskvici, nu au reușit să câștigă o cotă prea mare. Rușii care au rămas cu mașini europene sau japoneze abia mai găsesc piese pentru ele, deoarece importurile oficiale sunt aproape inexistente.

Produsele occidentale care nu mai sunt oficial pe piața din Rusia continuă să fie vândute, deoarece sunt aduse prin import paralel din Turcia, Kazahstan sau Emiratele Arabe Unite, printre altele.

