Dwayne Johnson spune că nu există ''nicio şansă'' să revină în distribuţia francizei ''Fast&Furious''

Starul din filmele "Jungle Cruise" şi "Red Notice" Dwayne Johnson susţine în continuare că nu va mai apărea într-un alt film din franciza "Fast&Furious", după ce el şi Vin Diesel au avut un conflict în urmă cu mai mulţi ani, relatează UPI.

Diesel i-a cerut lui Johnson în noiembrie, într-o postare pe social media, să se întoarcă în distribuţia francizei. Johnson a declarat însă pentru CNN într-un interviu publicat miercuri online că a fost surprins de postarea lui Diesel, întrucât credea că îşi rezolvaseră problema departe de lumina rampei.

"În luna iunie, când eu şi Vin ne-am conectat dar nu în social media, i-am spus direct - şi în privat - că nu voi reveni în distribuţia francizei. Am fost ferm, şi totuşi cordial, şi am spus că voi susţine mereu distribuţia şi voi dori ca franciza să aibă succes, dar că nu există nicio şansă să mă întorc", a spus Johnson.

Actorul susţine că s-a consultat cu partenerii de producţie şi cu studioul care realizează filmele "Fast&Furious" şi că i-au susţinut decizia.

"Postarea recentă a lui Vin a fost un exemplu al manipulării sale. Nu-mi place că i-a inclus pe copiii lui în postare şi nici moartea lui Paul Walker. Nu-i amesteca în asta. Am discutat în urmă cu luni de zile şi am ajuns la o înţelegere clară. Scopul meu a fost tot timpul să închei uimitoarea mea călătorie cu incredibila franciză Fast&Furious cu recunoştinţă şi eleganţă. Este nefericit că acest dialog public a tulburat apele", a afirmat Johnson, potrivit UPI.

Din câte se spune Johnson şi Diesel nu s-au înţeles foarte bine pe platoul producţiei "The Fate of the Furious" din 2016 şi şi-au continuat disputa prin postări pe social media şi interviuri după ce filmările s-au încheiat.

Dwayne Johnson a mai jucat apoi spinoff-ul blockbusterului Fast&Furious, "Hobbs&Shaw", în 2019.

