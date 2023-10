Fost internațional englez supus unui transplant de ficat

Fostul internaţional englez Kieron Dyer, în vârstă de 44 de ani, a fost supus unui transplant de ficat, informează bbc.com.

În prezent antrenor la Chesterfield FC, Dyer a fost diagnosticat în 2019 cu colangită sclerozantă primară, o afecţiune hepatică cronică fără tratament.

El a precizat într-un comunicat că a fost externat din spital joi: "Recunoştinţa pe care o simt pentru poziţia în care mă aflu nu are limite şi mă simt binecuvântat să părăsesc spitalul simţindu-mă mai sănătos ca niciodată", a spus Dyer. "În mod ciudat, fotbalul a fost şi mai important pentru mine în această perioadă. Am urmărit mai multe meciuri de pe patul meu de spital în ultimele trei luni decât în orice altă perioadă a vieţii mele. Vreau să mulţumesc clubului din oraşul meu natal, Ipswich Town, care a ţinut legătura cu mine în mod regulat, dar şi lui Chesterfield. Îi mulţumesc în mod special managerului Paul Cook, care mi-a dat posibilitatea de a contribui, chiar şi din spital, unde am urmărit fiecare meci în timp ce băieţii şi-au croit drum spre vârful clasamentului Ligii Naţionale. Sunt nerăbdător să mă întorc la antrenorat şi la munca media, dar cer respectuos să respectaţi intimitatea mea şi a familiei mele în acest moment, în timp ce mă străduiesc să fac ceea ce sper că va fi o recuperare completă"

Născut la Ipswich, Dyer şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Newcastle United şi West Ham United. El a mai jucat la Ipswich Town, Queens Park Rangers şi Middlesbrough. La echipa naţională a Angliei, Kieron Dyer a jucat 33 de meciuri.

Ads