ANAF vrea să implementeze un sistem fiscal ca în Vest pentru români. Cum va funcționa noul e-Factura pentru persoane fizice și care sunt temerile contabililor

Începând cu 1 iulie 2024, România va extinde obligativitatea utilizării sistemului e-Factura și pentru relațiile business to consumer (B2C), conform Ordonanței de Urgență nr. 69/2024.

Mai exact, persoanele fizice vor putea, mai întâi opțional, și apoi în regim obligatoriu, să interacționeze cu Autoritatea Națională de Administrare Fiscală (ANAF) cam la fel cum o fac cei din mai multe țări vestice. Românii vor ține seama de cheltuielile și veniturile lor în mod activ, creându-și un scor sau credit fiscal și beneficiind ulterior de reduceri de impozit și, în anumite cazuri, de rambursări de bani. Deși în momentul de față este nevoie de mult mai multe clarificări cu privire la implementarea pe scară largă, națională, a sistemului, câteva reguli au fost deja puse pe tapet prin ultima ordonanță.

Ce prevede Ordonanța nr. 69/2024

Potrivit ordonanței, între 1 iulie 2024 și 31 decembrie 2024, utilizarea sistemului e-Factura pentru facturile emise în relațiile B2C va fi opțională. Cu toate acestea, începând cu 1 ianuarie 2025, utilizarea acestui sistem devine obligatorie pentru majoritatea contribuabililor, cu câteva excepții notabile. Astfel, în primă fază, operatorii economici din România vor trebui să transmită facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura pentru livrările de bunuri și prestările de servicii către persoane fizice.

Excepțiile de la regulă includ ONG-urile, partidele politice și cultele religioase neînregistrate în scopuri de TVA, precum și agricultorii persoane fizice care aplică regimul special de TVA pentru agricultori. Aceste entități vor trebui să se înregistreze în Registrul e-Factura obligatoriu până la 1 iulie 2025, dacă nu optează anterior pentru folosirea sistemului.

O altă noutate adusă de ordonanță se referă la sancțiunile aplicabile operatorilor economici care nu respectă obligațiile de transmitere a facturilor prin e-Factura. Aceștia riscă amenzi între 1.000 și 10.000 lei pentru fiecare factură netransmisă în termenul legal. Amintim aici că sancțiunile acestea sunt deja aplicabile în relațiile B2B și vor fi extinse și pentru B2C.

Pentru persoanele fizice, implementarea acestui sistem are mai multe implicații. În primul rând, aceasta înseamnă că fiecare cetățean va putea fi identificat în relațiile de consum printr-un cod fiscal unic, similar cu CNP-ul, având scopul de a proteja identitatea cumpărătorilor online și de a facilita calcularea unui credit fiscal anual bazat pe cheltuielile efectuate. Conform unor surse din Ministerul Finanțelor, se lucrează la un sistem prin care fiecare român să primească acest cod de identificare fiscală, posibil prin intermediul telefonului mobil, însă cu siguranță ANAF va trebui să lucreze și să detalieze mai mult pe parcursul următoarelor luni cum va avea loc acest proces.

Ce trebuie să știe românii despre creditul fiscal și cum va trebui să ne drămuim finanțele din 2026

Practic, fiecare persoană fizică va primi un cod de identificare fiscală, asemănător cu CNP-ul, care va fi utilizat pentru toate achizițiile efectuate, care, cum am menționat mai sus, va fi transmis prin telefon sau prin alte mijloace electronice. La fiecare achiziție, cumpărătorul va cere comercianților să includă acest cod de identificare fiscală pe bonul fiscal sau pe factură. Comercianții vor transmite aceste facturi în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Toate cheltuielile înregistrate în sistem vor fi monitorizate de autoritățile fiscale, iar la finalul anului fiscal datele colectate vor fi folosite pentru a calcula creditul fiscal al fiecărui contribuabil. Mai departe, creditul fiscal se va baza pe valoarea totală a cheltuielilor eligibile înregistrate prin sistemul e-Factura, iar procentul exact al creditului fiscal (de la 1% la 3%) va fi determinat de autorități. Ministerul Finanțelor va evalua cheltuielile și va stabili suma creditului fiscal pentru fiecare contribuabil.

Potrivit clarificărilor făcute până acum de ANAF, creditul fiscal poate fi utilizat în două moduri: fie prin rambursare directă, unde persoanele fizice pot primi bani înapoi pe baza creditului fiscal acumulat, fie prin compensare cu alte impozite și taxe, reducând astfel obligațiile fiscale viitoare, cum ar fi impozitul pe venit sau alte taxe datorate.

Românii vor trebui astfel să păstreze o evidență a facturilor și bonurilor fiscale primite pentru a se asigura că toate cheltuielile sunt înregistrate în sistemul e-Factura. La sfârșitul anului fiscal, contribuabilii vor depune o declarație fiscală unică inteligentă, care va include toate cheltuielile înregistrate prin sistemul e-Factura.

Cât de mult ne vom schimba comportamentul de consum în relațiile cu agenții comerciali. Problemele legate de confidențialitatea informațiilor personale

Noul sistem propus de autorități a fost foarte contestat mai ales de mediul de afaceri, propunerea fiind și printre cele care au stârnit nemulțumirea contabililor care au luat parte la protestele din Piața Victoriei de săptămâna aceasta.

Potrivit unei analize recente făcute de Termene.ro, contabilii și reprezentanții mediului de afaceri au explicat faptul că odată ce tranzacțiile efectuate de persoanele fizice vor deveni publice se produce o imixtiune în viața privată. În replică, Ministerul de Finanțe a susținut că extinderea e-Factura la tranzacțiile B2C respectă prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal.

„În contextul discuțiilor din spațiul public pe tema respectării GDPR, precizăm că instituirea utilizării Sistemului RO e-Factura în relația B2C s-a realizat prin completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2021, actul normativ de bază care statutează regimul facturării electronice în România. Subliniem că datele cu caracter personal obținute în scopul prelucrării facturilor electronice pot fi folosite exclusiv în acest scop sau în scopuri compatibile cu acesta, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal”, a anunțat Ministerul Finanțelor într-un comunicat de presă.

Consultantul fiscal Valentina Saygo, inițiatoarea protestului organizat luni în Capitală, a explicat că publicarea detaliilor facturilor aferente tranzacțiilor persoanelor fizice reprezintă o ingerință majoră în viața privată. „De ce trebuie să știe Fiscul toate detaliile privind achizițiile unei persoane fizice? Uneori poate fi vorba de achiziționarea unor bunuri pe care cumpărătorul nu ar dori să le facă publice. În plus, trebuie remarcat că România este prima țară care introduce acest sistem, care nu este nici pe departe o cerință a unei directive europene”, a declarat Valentina Saygo pentru termene.ro. Intenția Fiscului de a proteja identitatea persoanelor fizice prin ”convertirea într-o formă de identificare fiscală care să nu permită corelarea directă cu identitatea persoanei” reprezintă o promisiune ce este oricum tardivă, sunt de părere alți reprezentanți ai mediului de afaceri, potrivit sursei citate.

Teoretic, conform Codului de procedură fiscală, toate informațiile furnizate ANAF intră sub incidența secretului fiscal, iar personalul ANAF are obligația de a păstra confidențialitatea acestor date, sugerează termene.ro.

Ne vom calcula creditul fiscal ca în SUA, Franța sau Marea Britanie?

Comparând această inițiativă cu practicile internaționale, diferențele clare vin cu siguranță, mai întâi de toate, din scara la care funcționează în prezent și experiența pe care țările o au cu o astfel de evidență fiscală în relația cu persoanele fizice – ori în România deja implementarea RO e-Factura pentru relația dintre întreprinderi, în regim B2B, a fost catalogată de marea majoritate a contabililor care se confruntă zilnic cu sistemul ca fiind grăbită, incompletă în tratarea cazuisticii și deseori deficitară tehnic.

În Statele Unite, persoanele fizice își construiesc un scor de credit pe baza istoricului de împrumuturi și plăți. Cheltuielile eligibile, cum ar fi cele pentru educație, sănătate și dobânzi ipotecare, sunt deductibile din impozitul pe venit, oferind contribuabililor avantaje fiscale directe. De asemenea, în SUA, toate veniturile și deducerile trebuie raportate la Internal Revenue Service (IRS), corespondentul american la ANAF, prin formulare fiscale detaliate, asigurând astfel o transparență ridicată.

În Marea Britanie, sistemul „Pay As You Earn” (PAYE) deduce impozitul la sursă, iar anumite cheltuieli, cum ar fi contribuțiile la pensii, sunt deductibile, iar persoanele fizice și companiile utilizează sistemul HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs), care permite persoanelor fizice și companiilor să raporteze veniturile, să depună declarații fiscale și să efectueze plăți de taxe și impozite.

Franța utilizează un sistem similar, unde persoanele fizice raportează veniturile și cheltuielile prin sistemul fiscal național. Cheltuielile eligibile, inclusiv cele familiale și educaționale, sunt deductibile din impozitul pe venit. Raportarea se face prin intermediul unui sistem electronic, asigurând o transparență și conformitate fiscală riguroasă.

În ceea ce privește identificarea și protecția datelor, România intenționează să introducă un cod fiscal unic pentru achiziții, asemănător utilizării SSN (Social Security Number) în SUA pentru identificare fiscală. Atât în SUA, cât și în Marea Britanie, protecția datelor este strict reglementată, iar raportarea veniturilor este obligatorie pentru toți contribuabilii. Sistemul propus în România pentru calcularea creditului fiscal se bazează pe cheltuielile anuale, similar cu deducerile fiscale din SUA și Franța. În SUA, deducerile se aplică direct asupra veniturilor impozabile, reducând suma datorată la IRS, iar în Marea Britanie, deducerile fiscale sunt aplicate la sursă, reconcilierea având loc la sfârșitul anului fiscal.

O diferență foarte importantă este astfel experiența pe care aceste state o au cu implementarea acestor sisteme pe scară largă. Doar ca un exemplu, în contextul în care românii au avut 6 luni la dispoziție să testeze e-Factura în 2023 în relația cu instituțiile guvernamentale, în Statele Unite, adoptarea facturării electronice pentru agențiile guvernamentale a fost mandată în 2015, cu implementarea completă până la sfârșitul anului 2018.

Și dacă neliniștile invocate de economiști cu privire la protejarea datelor personale ale persoanelor fizice ar fi infirmate cu cea mai clară certitudine, problema majoră care se reliefează cu claritate la noi în țară ține de operabilitate și scalare. Cu alte cuvinte, până la implementarea unui sistem care să monitorizeze cheltuielile persoanelor publice, RO e-Factura în regim B2B ar trebui să fie un studiu de caz elocvent în eficiență tehnică, acoperire completă și operabilitate la nivelul oricăror excepții apărute pe teren. Ori până în prezent, după jumătate de an de la implementare, Ministerul de Finanțe încă publică Ordonanțe de Urgență cu clarificări și extinde aplicarea amenzilor pe fondul situațiilor neprevăzute care creează spețe noi și conflicte legale neprevăzute în legislația inițială, ANAF încă publică ghiduri cu completări pentru cazuri specifice și sistemul tehnic încă nu suportă un volum mare de trafic în perioadele aglomerate.

