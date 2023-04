Pesteri infricosatoare, de vanzare pe eBay

Daca stiam deja ca de pe eBay se pot cumpara titluri nobiliare, neveste si chiar vietile oamenilor, acum aflam ca putem achizitiona chiar si pesteri dintre cele mai infricosatoare.

Steve Rush, in varsta de 49 de ani, intentioneaza sa vanda un teren din Arkansas care include, pe langa un magazin de cadouri, si trei pesteri, dintre care doua pot fi vizitate fara riscuri majore.

Licitatia incepe de la 899.900 de dolari, Rush trebuind sa taie din pretul initial de 1,2 milioane de dolari.

Americanul a cumparat terenul in 1988, iar din 1992 a inceput sa organizeze vizite in pesterile Mystic si Crystal Dome. Cea de-a treia pestera aflata pe proprietatea sa, Not Much Sink, nu poate fi vizitata in conditii de siguranta. Chiar daca in ultima perioada, profiturile provenite din aceasta afacere au scazut, Rush sustine ca pesterile sunt inca vizitate de 15.000 de turisti anual.

"Mi-a fost intotdeauna greu sa conduc aceasta afacere, deoarece trebuie sa te ocupi de intretinerea relatiei cu turistii. M-am saturat sa distrez vizitatorii." a declarat Steve Rush, citat de Daily Mail.

Agentul imobiliar Vickie Martin sustine ca terenul se va vinde destul de greu. Si Rush recunoaste ca a apelat la vanzarea online a proprietatii dupa ce timp de doi ani a incercat sa scape de teren, insa fara succes.