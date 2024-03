Un iPad se vinde pe eBay cu de 10 ori pretul din magazine

Numarul de iPad-uri disponibile pe eBay a crescut de cinci ori in ultima saptamana, spre bucuria celor in ale caror tari produsul nu se comercializeaza inca.

Astfel, numarul de iPad-uri de vanzare pe site-ul de comert online a crescut la 2.600 in ziua in care produsul a ajuns in magazinele din Statele Unite, scrie Bloomberg.

Primele tablete iPad, puse in vanzare in SUA

Un cumparator din Marea Britanie a platit nu mai putin de 5.500 de dolari, mai mult de 10 ori mai mult decat pretul de vanzare in magazine, 499 de dolari, pentru a obtine un iPad. Aproximativ 80% dintre cei care cumpara iPad-uri de pe eBay nu sunt americani, ei reprezentand un semnal in legatura cu cererea la nivel mondial.

Vanzarile la iPad au depasit asteptarile

Apple a vandut aproximativ 700.000 de iPad-uri, in prima zi in care gadget-ul a fost pus la vanzare in magazine, numarul de unitati vandute depasind asteptarile companiei.

Tableta iPad este vanduta in magazinele Apple si in unitatile lantului de produse electronice Best Buy, pentru un pret care oscileaza intre 499 si 829 de dolari.

Cu o diagonala de 9,7 inchi, iPad este capabil sa navigheze pe internet, sa ruleze jocuri video si sa citeasca carti digitale. In ciuda lipsei unei camere web incluse sau a suportului pentru programul Adobe Flash, designul atractiv, aplicatiile captivante si capacitatile multitouch vor compensa lipsa Adobe, cred specialistii.

