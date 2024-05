Echipele de salvare au găsit elicopterul în care a murit Ebrahim Raisi. Aeronava s-a izbit de un vârf de munte FOTO/VIDEO

Salvatorii iranieni au găsit, luni dimineața, 20 mai, rămășițele elicopterului în care se afla președintele Iranului, Ebrahim Raisi.

Elicopterul s-a prăbușit într-o zonă muntoasă din apropierea graniței cu Azerbaidjanul.

Confirmed: Islamic republic president Raisi, killed in helicoper crash along with FM. The world just became a better place pic.twitter.com/ato0tCK8P5 — Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) May 20, 2024

După o căutare dificilă, în condiții de viscol, bucățile de elicopter carbonizat, în care se aflau Raisi și ministrul de externe Hossein Amirabdollahian au fost găsite de echipele de salvare, luni dimineața, au transmis oficialii de la Teheran și presa de stat, conform HotNews.ro.

The President of Iran Ebrahim Raisi as well as Foreign Minister Hossein Amirabdollahian were involved in a “Significant Helicopter Crash” earlier today while Traveling back from a Diplomatic Meeting in Azerbaijan. The Crash is believed to have occurred in a Heavily Forested Area… pic.twitter.com/mrFfBMSVXl — OSINTdefender (@sentdefender) May 19, 2024

„Președintele Raisi, ministrul de externe și toți pasagerii din elicopter au fost uciși în accident”, a spus pentru Reuters un oficial iranian de rang înalt.

De asemenea, decesul lui Ebrahim Raisi, președintele Iranului a fost confirmată și de către vicepreședintele Mohsen Mansouri, pe rețelele de socializare și ce către presa de stat.

Potrivit presei de stat, elicopterul s-a lovit de un vârf de munte, însă nu a existat niciun cuvânt oficial cu privire la cauza prăbușirii elicopterului.

BREAKING: TRANSFERRING OF BODIES FROM HELICOPTER CRASH INVOLVING IRAN PRESIDENT RAISI pic.twitter.com/b8J78VC0S0 — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 20, 2024

Ebrahim Raisi zbura cu un elicopter de tip Bell 212 care era fabricat în SUA, potrivit agenției de știri de stat IRNA.

„Odată cu descoperirea locului prăbușirii, nu au fost detectate semne de viață printre pasagerii elicopterului” a anunțat șeful Semilunii Roșii din Iran, Pirhossein Kolivand, la televiziunea de stat.

BREAKING: Iranian President Ebrahim Raisi was killed in yesterday's helicopter crash- IRINN Telegram Channel Reports say that the helicopter hit the mountain before crashing as a result of severe weather conditions and fog.. pic.twitter.com/X07rCWTXRz — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) May 20, 2024

Toate programele de la televiziunea națională din Iran au fost întrerupte pentru a difuza rugăciuni pentru Raisi.