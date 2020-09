Ecaterina Andronescu: "Scoala online nu poate inlocui scoala cu prezenta fizica. Se impune revenirea la scoala fata in fata"

"Scoala online nu poate inlocui scoala cu prezenta fizica, nu poate sa fie o alternativa, ci o solutie complementara, asadar se impune revenirea la scoala fata in fata. De asemenea, se impune adoptarea unor masuri specifice pentru protejarea sanatatii elevilor si profesorilor", a scris fostul ministru al Educatiei pe Facebook In opinia sa, suspendarea cursurilor fata in fata a afectat "negativ" procesul didactic de predare-invatare-evaluare."Trebuie incurajate si sustinute parteneriatele unitatilor de invatamant cu autoritatile locale, cu firmele si companiile in vederea sprijinirii procesului de invatare", a mai scris fostul ministru.Potrivit Ecaterinei Andronescu, este necesar un plan de interventie educationala pentru cei care nu au avut acces la educatie online.Fostul ministru considera ca sunt necesare investitii in echipamente si in dezvoltarea de resurse digitale educationale, facilitarea dezvoltarii profesionale pentru cadrele didactice, decidenti si cercetatori pentru utilizarea platformelor educationale; implementarea unei linii speciale de finantare competitiva pentru dezvoltarea institutionala a scolilor; asigurarea conditiilor pentru cultivarea unor parteneriate strategice relevante cu mediul economic si autoritatile locale.Andronescu apreciaza ca este nevoie de masuri individualizate pentru fiecare unitate scolara, in functie de conditiile in care functioneaza.Printre masurile propuse de Ecaterina Andronescu se numara trierea epidemiologica zilnica a elevilor efectuata de un cadru medical, termometrizare, dezinfectarea mainilor; decalarea programului orar de incepere a cursurilor pentru a se evita aglomerarile la intrarea in unitatea de invatamant si in pauzele dintre ore; organizarea orelor astfel incat sa fie eliminata mobilitatea elevilor intre salile de clasa In opinia sa, ar trebui regandit curriculumul, cu adaptare la situatia de pandemie, reconsiderate continuturile si formarea remediala pentru cele mai importante lectii din perioada in care cursurile au fost suspendate.Printre solutiile posibile se numara dotarea, "in regim de urgenta", a scolilor cu mijloace informatice care sa poata sa fie imprumutate elevilor si profesorilor pentru eventuala trecere in online (prevedere legala); regandirea continuturilor orelor de dirigentie cu orientarea spre motivarea si instruirea elevilor pentru invatare/monitorizare/evaluare in online; formarea profesorilor pentru predarea in online, cu precadere in universitatile care au resurse; urgentarea derularii celor doua proiecte de digitalizare a scolilor, proiecte din fonduri europene, semnate in septembrie 2019, cu valoare de circa 100 milioane de euro ("care nu au fost demarate si care prevad resurse financiare pentru tehnologie si realizarea unei platforme nationale cu resurse educationale deschise - manuale in format electronic, lectii online, solutii de eLearning etc");Conform fostului ministru, alte solutii posibile se refera la adecvarea cadrului normativ cu privire la descentralizarea deciziilor catre autoritatile scolare si pentru autonomia scolilor; sprijinirea autoritatilor locale si a unitatilor scolare cu resursele financiare necesare; dar si testarea personalului didactic si a elevilor cu vulnerabilitati si asigurarea igienizarii scolilor si dupa alegerile locale, cel putin doua zile.