Profesorul cu fustă de la Universitatea București, criticat de către Ecaterina Andronescu, fostă ministră a Educației: „Mai mult respect pentru astfel de instituții!"

Fosta ministră a Educației, Ecaterina Andronescu, s-a pronunțat public în cazul „lectorului cu fustă de la UniBuc", Andrei Nae. În opinia profesorului universitar de la Politehnică, excentricul cadru didactic a greșit categoric.

În mediul academic, sobrietatea și profesionalismul trebuie să primeze, nu excentricitățile, a precizat fostul ministru, pentru Ziare.com .

„Când am văzut prima dată imaginile și am citit despre acest domn lector, că are și ore la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică 'Ion Luca Caragiale', că joacă un rol de travestit și de aceea, poate e o cameră de luat vederi ca să vadă în ce măsură se încadrează în rolul pe care-l joacă. Nici acum nu știu dacă a fost așa sau nu, dar ce pot să comentez în legătură cu acest aspect, aș putea să vorbesc în baza propriei experiențe.

Sunt profesor de o viață și de fiecare dată când am fost în fața studenților mei, la curs sau la seminar, îmbrăcămintea mea trebuie să fie decentă, astfel încât, prin vreun comportament exchibiționist, studenții să nu fie deturnați, deci să nu fie atenția la hainele cu care mă îmbrac, ci la ceea ce le spun și la ceea ce le predau. De aceea, tot timpul am avut această grijă a decenței, a modului în care trebuie să fii îngrijit și decent, când intri în sala de curs sau de seminar", a declarat Ecaterina Andronescu, pentru Ziare.com .

Ecaterina Andronescu, despre cazul „lectorului cu fustă": „Nu trebuie să compromitem universitățile"

Cunoscutul cadru didactic a subliniat, de asemenea, faptul că prestigiul Universității nu ar trebui umbrit de subiecte bizare, ce generează controverse, scandaluri și ironii.

„Domnul acesta a trecut prin două concursuri. Ca să aibă acces la catedra de la Universitate, a avut un concurs pentru postul asistent, în primul rând. Ca să ajungă de la asistent, lector, a avut un alt concurs. Nu știu dacă cei care au fost în comisiile de concurs îl cunoșteau din facultate, dacă știau de acest comportament, care dacă este identic și atunci când intră în sala de clasă, atunci cred că cei sala de seminar sau de curs vor fi în mai mică măsură la ceea ce le spune și-n mai mare măsură la întrebarea 'oare de ce se îmbracă așa?'. Altfel, e libertatea lui să facă ce vrea, dar în universitate, fiecare profesor are un contract cu universitatea și-n baza căruia trebuie să respecte anumite reguli. Dar și studentul are un contract de studii cu universitatea, în care universitatea se angajează în fața studentului să transmită cunoașterea asumată prin curriculă.

Deci, mai mult respect pentru aceste instituții, cu sute de ani de existență, care au strâns experiența atâtor generații de profesori. Nu trebuie să le compromitem sau să le trimitem la colț, cu niște comportamente care par ciudate. Fiecare om face ce vrea cu viața lui, sunt conștientă de acest lucru, dar Universitatea București își revendică sorgintea de la Academia înființată de Brâncoveanu. Vă dați seama câte generații de profesori au adăugat valoare Universității. Nu cred că Universitatea trebuie să ajungă în dezbaterea publică cu astfel de cazuri. Mi-aș dori să aud mai mult că Universitatea București a împlinit 160 de ani de la Decretul lui Alexandru Ioan Cuza", a mai punctat Andronescu.

Universitatea București a oferit prima reacție, prin intermediul purtătorului de cuvânt, Bogdan Oprea. Potrivit acestuia, Andrei Nae nu a încălcat nicio lege, iar UniBuc trebuie să respecte un „cod de incluziune".

Ecaterina Andronescu a fost de patru ori a fost ministră a Educației, în perioadele: 12.2000-06.2003, 12.2008-10.2009, 07.2012-12.2012, 11.2018-08.2019.

