Bani de la buget pentru o Academie de casa a PSD: Cat castiga un "om de stiinta" de la AOSR

Comisiile parlamentare au votat bugetul Ministerului Educatiei cu un singur amendament, care prevede ca peste 6 milioane de lei vor ajunge la Academia Oamenilor de Stiinta din Romania (AOSR), condusa de apropiati ai PSD. Amendamentul a fost propus de Ecaterina Andronescu (PSD) si sustinut de Anghel Stanciu (PSD), amandoi membri in conducerea academiei.

Initial, Guvernul Ciolos a prevazut ca banii vor fi gestionati prin intermediul Ministerului Educatiei, insa senatorul PSD Ecaterina Andronescu a cerut fila de buget separata pentru AOSR, iar parlamentarii din comisii au aprobat.

"In lege se facea finantarea AOSR, unde Anghel Stanciu este personaj cheie, prin Ministerul Educatiei. Si atunci doamna Andronescu a propus un amendament, astfel ca pentru anul 2016 sa se treaca la finantare directa. Pe proiectul de buget al Guvernului figureaza finantarea AOSR prin minister, iar doamna a propus ca suma ce ii revine AOSR sa se treaca direct, fiindca ei sunt ordonatori principali de credite (...) Ministerul nu are atat, are mai putin pentru ca suma aceea este a AOSR, cam acesta a fost mesajul", a declarat pentru Ziare.com senatorul PNL Dumitru Oprea, secretar al Comisiei de Invatamant.

Ads

Contactat de Ziare.com, "personajul cheie", cum a fost numit de senatorul liberal, adica deputatul PSD Anghel Stanciu, a explicat cum au stat lucrurile.

"AOSR a luat fiinta in 1937. Ea a fost absorbita apoi, ca si Academia de Stiinte Medicale, in Academia Republicii Populare Romane, cu patrimoniu cu tot. S-a reinfiintat prin lege, cu avizul Academiei Romane, sub conditia sa nu solicite patrimoniu. In 2010, la 1 septembrie, domnul ministru Funeriu a initiat o ordonanta de urgenta, prin care s-a taiat complet finantarea pentru AOSR, Academia de Stiinte Medicale si Academia de Stiinte Tehnice. In perioada 2008-2010, AOSR a avut fila de buget separat. Din 2010 s-au inceput succesiv actiuni de a repara greseala, spunem noi, domnului Funeriu. (...)

In 2014 s-a revenit si, conform legii, AOSR a devenit din nou ordonator principal de credit, respectiv cu fila separata de buget. Ministerul de Finante i-a facut o fila separata, complet, in jur de 6,9 milioane de lei, toate cheltuielile, dar a inclus-o ca anexa la Ministerul Educatiei. In dezbaterile din comisii s-a cerut sa se renunte la derogare, pentru ca articolul din buget prevedea 'prin derogare de la lege'. S-a cerut sa se renunte la aceasta derogare si sa se respecte vointa Parlamentului. Acest punct de vedere a fost insusit si de comisiile de buget - respectarea legislatiei si Executivul sa nu mai modifice de capul lui, fara nicio baza legala si fara nicio justificare. Ca atare, s-a revenit la situatia de dinainte de 2010", a declarat deputatul PSD pentru Ziare.com.

Ads

Ion Cristoiu, academician la AOSR. Traian Basescu a refuzat

Jurnalistii de la Romania Curata prezinta in alti termeni istoricul AOSR si remarca faptul ca "printre membrii de onoare ai acestei institutii s-au numarat numerosi oameni de stiinta nazisti din Germania, cu care se mandreste si azi AOSR".

De asemenea, Romania Curata enumera cateva nume de fosti sau actuali parlamentari PSD sau profesori apropiati ai Ecaterinei Andronescu si ai partidului sau, care fac parte din conducerea AOSR, dar si nume inedite de "oameni de stiinta" membri de onoare ai acestei institutii, printre care Ion Iliescu si Ion Cristoiu.

Ads

Romania, tara fara universitati in Top 500 dar cu cinci academii paralele

Pe de alta parte, fostul ministru Daniel Funeriu explica in 2010 de ce a decis sa taie finantarea celor trei academii paralele cu Academia Romana, care aveau sute de membri ce ridicau indemnizatii lunare cuprinse intre 1.400 si 2.000 de lei, conform Hotnews.ro.

"Parlamentul Romaniei a infiintat academii in care intra de-a valma oamenii de stiinta alaturi de altii care n-au nimic de-a face cu ei si ii onoreaza financiar. Este un lux pe care nu cred ca societatea romaneasca si-l poate permite", declara atunci si Eugen Simion, fost presedinte al Academiei Romane.

Ads

Conform sursei citate, in 2010, AOSR beneficia de 6.779.000 de lei de la bugetul de stat. Tot atunci i s-a propus si lui Traian Basescu sa fie membru al acestei academii, insa fostul presedinte a refuzat. Secretarul stiintific al AOSR, Doru-Sabin Delion, explica atunci ca unul dintre motivele pentru care Basescu putea deveni "academician" era ca, "pe vremea cand era primar, a asigurat sediul Academiei".

Cat castiga un "academician"

In 2010, membrii titulari ai AOSR primeau o indemnizatie lunara bruta de 2.000 lei, iar membrii corespondenti o indemnizatie lunara bruta de 1.400 lei, daca nu beneficiau si de alte indemnizatii academice. De asemenea, membrii de onoare primeau o indemnizatie lunara bruta de 1.000 lei, iar membrii prezidiului AOSR, ai consiliului onorific, precum si membrii consiliului stiintific o indemnizatie lunara majorata cu 20%.

Deputatul PSD Anghel Stanciu, unul dintre cei care au votat in comisie amendamentul propus de Ecaterina Andronescu, este si membru in conducerea AOSR, fiind seful filialei Iasi, calitate in care a castigat anul trecut suma de 39.590 lei, conform declaratiei de avere publicata pe site-ul Camerei la data de 15.06.2015.

De asemenea, senatorul PSD Ecaterina Andronescu este presedintele sectiei "chimice" a AOSR. In ultima sa declaratie de interese, publicata pe site-ul Senatului la data de 15.06.2015, apare ca este membru al AOSR, insa in cea mai recenta declaratie de avere, publicata in aceeasi zi, nu figureaza vreun venit obtinut de la aceasta institutie.