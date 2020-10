Ecaterina Andronescu si patru parlamentari din partidul lui Voiculescu au depus o initiativa legislativa care elimina privilegiile fostilor presedinti de stat care au colaborat cu Securitatea

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Initiatorii legii sunt Andronescu Ecaterina - senator PSD; Melescanu Teodor-Viorel - fost PSD; Simionca Ioan - fost senator ALDE; Cataniciu Steluta-Gustica - fost deputat ALDE; Gavrilescu Gratiela Leocadia - fosta ALDE. Ultimii patru fac parte din partidul lui Dan Voiculecu, Partidul Puterii Umaniste (social - liberal).Singurul vizat de aceasta lege ar fi Traian Basescu care asteapta decizia definitiva a Curtii Supreme in privinta colaborarii sale cu Securitatea. In decembrie anul trecut, Traian Basescu a avut un verdict care atesta statutul sau de colaborator al Politiei Politice, pe care l-a contestat la instanta suprema.Legea propusa de cei cinci membri PSD-ALDE modifica de fapt o lege care a intrat in vigoare in anul 2001, care a stabilit recompensarea fostilor sefi de stat, printre care s-a aflat si Regele Mihai "Nu beneficiaza de prevederile prezentei legi persoana careia i-a incetat calitatea de presedinte al Romaniei ca urmare a savarsirii unei infractiuni pentru care a fost condamnat definitiv, or s-a constatat ca a avut calitatea de colaborator al securitatii (art. 2, lit. b, teza ultima din OUG nr.24/2008), sau ca urmare a demiterii din functie prin referendum."Textul scos in evidenta grafic este propunerea de modificare a legii. Celelalte doua motive de taiere a privilegiilor acordate fostilor sefi de stat existau deja in textul aflat in vigoare - la incetarea mandatului din cauza unei condamnari sau prin demiterea la referendum.