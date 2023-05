Oprisan: Andronescu a facut prea multe stangacii

"Ecaterina Andronescu a facut prea multe stangacii. Ea s-a pripit si cu orele de sport si desen si probabil nu isi asuma foarte tare responsabilitatea nici in cazul Universitatii Spiru Haret. Insa inlocuirea ei de la ministerul Educatiei trebuie decisa de Biroul Permanent al PSD si de conducerea partidului", a declarat marti Marian Oprisan, liderul PSD Vrancea.

Social democratul a sustinut inaintea sedintei PSD in care se discuta situatia Ecaterinei Andronescu si situatia de la Universitatea Spiru Haret ca invatamantul romanesc trebuie reevaluat pe criterii de performanta.

"Trebuie sa vedem raportul si dupa aia comentam. Din punctul meu de vedere trebuia facut un singur lucru, daca intr-adevar lucrurile stau asa cum afirma, nu mai trebuiau facute inscrierile la specialitatile respective in acest an. Nu cred ca e lucru foarte bun sa scormonesti lucrurile de acum 7 ani", a declarat presedintele Consiliului Judetean Vrancea.

Marian Oprisan a mai spus ca la ministerul Educatiei s-au facut "multe prostii in ultimii ani".

"La ministerul Educatiei s-au facut multe prostii in ultimul an si o spun la modul cel mai categoric. Chiar in timpul guvernarii noastre, 2000 - 2004, am nationalizat practic invatamantul, iar facultatile particulare nu au dispus de patrimoniu. Lucrurile sunt complexe, iar invatamantul trebuie tratat pe criterii de performanta, atat sistemul privat cat si de stat", a mai declarat liderul PSD Vrancea.

Marian Oprisan crede ca nu trebuie sa se sara cu tunul pe invatamantul privat acolo unde sunt profesori buni si un invatamant de calitate.

"Autonomia universitara sa existe, dar trebuie create niste reguli clare ca sa nu ne mai trezim cu diplome false. Eu nu gandesc in voturi, eu vorbesc in corectitudinea deciziei pe care ar putea sa o ia Andronescu", a mai declarat Oprisan.