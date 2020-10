Unde se duc "dinozaurii" politicii romanesti daca nu prind loc in viitorul Parlament

Catalin Radulescu a fost dat afara din PSD dupa ce nu a participat la motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban si din acest motiv nu va mai candida pe listele social-democratilor.In interiorul PSD , Catalin Radulescu a fost un membru devotat taberei Dragnea. A fost alaturi de PSD inca de pe vremea FSN-ului, prinzand in 1990 un loc de deputat in primul Parlament de dupa Revolutie in postura de cel mai tanar deputat roman (27 de ani). A facut afaceri cu fabrici de detergenti, fabrica de cafea, hoteluri la Mamaia , firma de constructii in Pitesti si a fost condamnat cu suspendare. In decembrie 2016, deputatul era condamnat definitiv de instanta suprema, la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru dare de mita si efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert, incompatibile cu functia.Promovarea lui Radulescu in PSD poate fi explicata si prin faptul ca este un politician potent financiar, iar afacerile sale se intersecteaza inclusiv cu cele ale lui Liviu Dragnea . Una dintre firmele sale (Concordia Con Strade), specializata in constructii de drumuri si autostrazi, a participat la licitatii in asociere cu firma TEL DRUM, condusa de un apropiat al lui Liviu Dragnea. Informatia apare pe site-ul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, unde cele doua firme apar ca asociate fiind reprezentate de o singura persoana, pe baza unei imputerniciri semnate in 2012.Potrivit dezvaluirilor facute de Romania Libera, chiar in decembrie 2016, cand castiga un nou mandat de deputat, si era condamnat penal, a castigat prin propria firma contracte pentru lucrari la Baza Aeriana 86, cea care adaposteste nou-achizitionatele avioane de lupta F-16.Catalin Radulescu va deschide lista de candidati pentru Camera Deputatilor in Arges din partea PER (Partidul Ecologist Roman). Daca partidul sau nu va intruni numarul de voturi necesare pentru a realiza pragul de 5%, Radulescu va face o pauza de la politica si cel mai probabil se va intoarce la afacerile sale.Eugen Nicolicea a avut sapte mandate de deputat, fiind ales pentru prima data in 1992 in Parlament. Nicolicea s-a remarcat mai ales prin declaratiile controversate, prin jigniri ale colegilor din Opozitie, dar si prin tacerea absoluta privind studiile sale de drept.In conditiile in care acesta a fost in ultimii ani unul din principalii juristi ai PSD, Adevarul.ro a dezvaluit ca a urmat Dreptul la Universitatea Spiru Haret, filiala din Drobeta Turnu Severin, forma de "Invatamant la Distanta".Intrebat in decembrie 2017 de reporteri la ce Universitate si in ce an a absolvit Facultatea de Drept, in conditiile in care aceste date lipsesc din CV-ul sau publicat pe site-ul Parlamentului, deputatul PSD Eugen Nicolicea a raspuns nervos: "Ma, baiatule, tu chiar nu intelegi? Vrei sa avem altfel de discutii?".Dupa doar o zi, un reporter al Digi24 l-a intrebat din nou despre locul unde a studiat Dreptul si in ce perioada. Deputatul PSD Eugen Nicolicea l-a amenintat pe jurnalist ca daca mai insista pe acest subiect ii va ridica acreditarea.In acest conditii, nu se stie daca Nicolicea isi va continua cariera juridica, in schimb acesta poate profesa meseria sa de baza, cea de inginer electronist. De altfel, in afara de job-ul de parlamentar, Eugen Nicolicea a lucrat ultima data in 1992 ca director la firma INTERSTAR SRL.Serban Nicolae, care a obtinut, din partea PSD, trei mandate de senator, in 2004, 2012 si 2016, la alegerile parlamentare din 2020 va candida pentru un nou mandat, insa din partea Partidului Ecologist Roman (PER), dupa ce a fost exclus de pe listele social-democratilor. La fel ca in cazul lui Catalin Radulescu, primirea unui nou mandat de parlamentar este conditionata de rezultatul partidului la alegerile parlamentare.Serban Nicolae, in varsta de 52 de ani, a absolvit in 1986 Liceul Industrial nr. 37 (astazi, Colegiul National "Emil Racovita") din Bucuresti. Unsprezece ani mai tarziu, isi obtine licenta in Stiinte Juridice la Universitatea Romano-Americana, iar dupa alti doisprezece ani isi da doctoratul in Relatii Internationale si Studii Europene, la varsta de 41 de ani. Spre deosebire de Eugen Nicolicea, studiile lui Serban Nicolae nu au fost contestate, acesta activand in cadrul cabinetului sau de avocatura.De altfel, in 2000, fiind avocat, acesta il apara pe Ion Iliescu in procesul intentat acestuia in campania electorala, pentru utilizarea unor caricaturi protejate de drepturile de autor.Ajuns presedinte, Iliescu il numeste pe Serban Nicolae consilier de stat la Departamentul Juridic al Administratiei Prezidentiale, pana in 2004 cand, la propunerea primului ministru Adrian Nastase , Ion Iliescu l-a numit pe Nicolae ministru pentru Relatia cu Parlamentul.In 2010 a devenit practician in insolventa, membru al Filialei Bucuresti a Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR).Ca avocat este asociat fondator al SCP "Serban Nicolae si asociatii", iar ca practician in insolventa este asociat unic al TEMPUS Grup IPURL.Din ianuarie 2017, Serban Nicolae a fost ales de grupul sau parlamentar presedinte al Comisiei Juridice. Insa, dupa ce a sustinut puternic initiativele guvernelor conduse de facto de fostul lider PSD, Liviu Dragnea (ex-presedintele Camerei Deputatilor, condamnat la inchisoare pentru fapte de coruptie - n.r.), de modificare a legislatiei penale si a legilor justitiei, care au dus la reactii puternice din partea societatii civile, Serban Nicolae a fost treptat tras pe linie moarta de partid.Fostul ministru al Educatiei, Liviu Marian Pop , a fost ales primul pe lista PSD Maramures pentru Senat, insa a fost inlaturat de pe liste. Ramas fara loc in Parlament, Pop se poate intoarce la activitatea sa din domeniul educatiei.Liviu Pop a absolvit Facultatea de Matematica si Informatica din cadrul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca in 1996. In perioada 2005-2006, a urmat studii universitare de master in management educational la Facultatea de Stiinte Economice din cadrul Universitatii "Vasile Goldis" din Arad, in 2007-2009 un curs postuniversitar de informatica la Universitatea de Nord din Baia Mare, iar in 2015 un program postuniversitar in managementul afacerilor interne la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza".In ianuarie 2004, Liviu Pop a devenit presedinte al filialei Maramures a Sindicatului Liber din Invatamant, iar in decembrie 2007 a fost ales secretar general al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant. Si-a incheiat activitatea sindicala pentru a intra in politica.Pop este considerat unul dintre cei mai duri adversari ai reformei in educatie. El l-a aparat pe premierul Victor Ponta in 2012 in scandalul plagiatului cu pretul distrugerii a doua institutii. Ulterior, a fost initiator sau sustinator a numeroase initiative legislative care au modificat radical Legea Educatiei din 2011.Ca sa-l scape pe Victor Ponta de acuzatia de plagiat , Liviu Pop a schimbat componenta a doua institutii-cheie pentru integritatea educatiei si cercetarii in 2012: Consiliul National de Etica si Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU). Pop era ministru interimar al Educatiei, dupa ce Ioan Mang demisionase din cauza propriului sau scandal de plagiat.Un alt fost ministru de la Educatie a fost tras pe linia moarta de partid. A facut politica de pe vremea lui Iliescu si e una dintre politicienii vinovati pentru dezastrul din sistemul de educatie romanesc. In varsta de 72 de ani, senatorul PSD Ecaterina Andronescu si-a petrecut o treime din viata in Parlament, unde, din 1996, a ocupat trei mandate de senator si trei mandate de deputat.Aceasta a ocupat si functia de ministru al Educatiei de patru ori, prima oara pe 28 decembrie 2000, in perioada guvernului Adrian Nastase, cand a adoptat mai multe masuri controversate pentru reformarea invatamantului. La ultimul mandat de ministru, Ecaterina Andronescu a aflat de la televizor ca era demisa de catre premierul de atunci, Viorica Dancila , dupa ce, in contextul crimelor de la Caracal, a declarat ca ea a invatat de acasa sa nu se urce intr-o masina cu un strain.Ecaterina Andronescu este presedinte al Senatului Universitatii Politehnica din Bucuresti. In 2004 ea a fost rectorul Universitatii Politehnica din Bucuresti si tot atunci a fost aleasa presedintele Consiliului National al Rectorilor din Romania.De profesie inginer chimist, a scris peste 186 de lucrari stiintifice publicate in reviste de specialitate din tara si strainatate, peste 60 de contracte de cercetare stiintifica nationale sau internationale (56 cu responsabilitate directa), trei carti si un brevet de inventie. La 29 noiembrie 2012, pe baza analizei unor profesori straini din domeniul chimiei, i s-a imputat plagierea unei lucrari stiintifice. Acuzatia ar fi formulata pe baza analizei unor specialisti in domeniu din Germania, Canada, Marea Britanie si SUA a lucrarii publicate de Andronescu si Nechifor. Ministru la acea vreme, Ecaterina Andronescu a dezmintit acuzatiile.De asemenea, Andronescu este membra in Societatea Europeana de Ceramica, membra in Societatea Romana de Ceramica, Societatea Romana de Chimie, Societatea Romana de Inginerie Chimica si membra al Academiei Oamenilor de Stiinta.Varujan Vosganian, unul dintre liderii ALDE , a anuntat ca nu candideaza la alegerile parlamentare din 6 decembrie. A absolvit Facultatea de Comert din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti (1982, ca sef de promotie) si Facultatea de Matematica a Universitatii Bucuresti (1991). Obtine in 1998 titlul de doctor la Academia de Studii Economice din Bucuresti, cu o tema privind reforma pietelor financiare.Dupa absolvire si pana decembrie 1989 Vosganian a lucrat ca economist la Centrala Berii si Vinului din Bucuresti.Intre anii 1978-1991, a predat cursuri la Scoala duminicala de limba, istorie si cultura armeana din Bucuresti.Implicarea politica a lui Vosganian incepe odata cu Revolutia din 1989. A avut sapte mandate de parlamentar si a fost ministru al Economiei. Vosganian se poate intoarce atat in postura de economist, cat si in cea de scriitor.Vosganian este prim-vicepresedinte al Uniunii Scriitorilor din Romania (din 2005), membru fondator al Societatii Romane de economie (SOREC), membru al Consiliului Expertilor Internationali ai Centrului European de Studii Politice cu sediul la Bruxelles (1992-1995), membru onorific al Consiliului Stiintific al Institutului National de Prognoza si Senior Cercetator al Institutului National de Economie, membru de onoare al Camerei de Comert a Romaniei. A obtinut, de asemenea, titlul de conferentiar universitar.Dupa mai bine de 30 de ani in care a ocupat fotoliul de demnitar, Marton Arpad, membru UDMR , anunta la mijlocul lunii trecute ca nu are de gand sa candideze pentru un nou mandat. Figura simbolica a asocierii dintre UDMR si PSD, Arpad a intrat in Parlament inca din 1990, avand in ultimii ani o contributie importanta la macelarirea legilor Justitiei si Codurilor Penale in Comisia Iordache, votand cot la cot cu social-democratii modificarile propuse de ordinele lui Liviu Dragnea. Dupa condamnarea acestuia din urma, Marton Arpad a fost mutat de catre conducerea UDMR din Comisia juridica in Comisia de cultura a Camerei Deputatilor.Arpad a absolvit facultatea de teatru, iar ultimul sau job, in afara de cel de parlamentar l-a avut in perioada 1979-1990 cand a jucat ca actor la Teatrul din Sf. Gheorghe si a regizat opt spectacole.Cum probabil Arpad nu se va intoarce la cariera sa artistica, acesta se va ocupa de afacerile sale. Conform declaratie sale de interese, Arpad este actionar la firma S.C CONSIC S.A din Sfantu Gheorghe, unde detine actiuni in valoare de 1.025.000 de lei.Nascut pe 24 ianuarie 1980, Liviu Plesoianu este absolvent al Colegiului National "Spiru Haret", in promotia 1998 si al Facultatii de Filosofie si Jurnalism, unde a studiat intre anii 1998 si 2002.Intre iunie si septembrie 2004, Liviu Plesoianu a fost redactor-sef al publicatiei Casa NATO, editata de asociatia omonima, fondata de fostul premier Adrian Nastase. Ulterior, intre septembrie 2004 si octombrie 2011, acesta a fost sef al departamentului de marketing online, vanzari si continut in cadrul companiei Rentrop & Straton, grup de editura si consultanta in afaceri, fiind, de asemenea, redactor-sef in mai multe departamente ale companiei.Inceputul in politica l-a avut dupa participarea si castigarea concursului "Desteapta-te, romane!", organizat de Antena3, pe 1 decembrie 2015, intrand in vizorul unui consilier local care i-a propus functia de deputat.In prezent, deschide lista PER pentru Camera Deputatilor, fiind in tandem cu Serban Nicolae si Catalin Radulescu.