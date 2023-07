Ecaterina Casinge, actuala şefă a Cabinetului prezidenţial din Republica Moldova, care a lucrat anterior pentru europarlamentarul român Siegfried Mureşan, va fi din august noua purtătoare de cuvânt a preşedintelui Consiliului European Charles Michel, relatează POLITICO.

Consiliul European a anunţat vineri, într-un comunicat, că actualul purtător de cuvânt al lui Charles Michel, Barend Leyts, se va alătura cabinetului premierului belgian, Alexander De Croo, ca director de comunicare, iar poziţia lui Barend Leyts va fi preluată de Ecaterina Casinge.

Interesant este că Ecaterina Casinge nu provine din familia politică a lui Charles Michel, Renew Europe, provenind în schimb din Partidul Popular European (PPE). Ea a lucrat anterior atât pentru un membru al Parlamentului European din grupul PPE, Siegfried Mureşan, cât şi pentru organizaţia pan-europeană a PPE, notează POLITICO.

"Cred că ea are totul", a declarat Mureşan pentru POLITICO. "Ecaterina are într-adevăr toate acreditările de care are nevoie", a asigurat europarlamentarul român. El spune că filiaţiile politice diferite ale lui Casinge şi ale viitorului său şef, Charles Michel, nu contează. "Afilierile politice nu ar trebui să fie nici un avantaj, nici un dezavantaj", a declarat Mureşan.

Mutarea are loc chiar înainte de alegerile europene din iunie anul viitor şi înainte ca Belgia să preia preşedinţia rotativă de şase luni a UE în ianuarie, arată POLITICO.

Schimbarea este una notabilă pentru Charles Michel, întrucât el şi purtătorul său de cuvânt Barend Leyts se cunoşteau de aproape un deceniu, mai scrie publicaţia de la Bruxelles. Leyts a început să lucreze pentru Michel în octombrie 2014, devenind purtătorul de cuvânt pentru limba flamandă al politicianului în momentul în care Michel a fost numit prim-ministru al Belgiei. Leyts l-a urmat apoi pe Michel la Consiliul European în decembrie 2019.

Viitorul premierului belgian Alexander De Croo este incert în acest moment. Belgia va avea alegeri în 2024 şi nu este clar dacă actuala coaliţie de şapte partide va păstra suficiente locuri în Parlament pentru a continua să guverneze, deoarece mai multe dintre partide au scăzut în sondaje. De Croo şi-a exprimat interesul de a rămâne în funcţia de prim-ministru după alegeri, dar diplomaţii au speculat, de asemenea, că el ar putea fi un candidat pentru a conduce una dintre instituţiile UE după alegerile europene de anul viitor, scrie POLITICO.

În ceea ce o priveşte pe Ecaterina Casinge, aceasta fusese numită în iulie anul trecut în funcţia de şefă de Cabinet a preşedintei Maia Sandu. Ea este licenţiată în economie şi a făcut un masterat în relaţii politice internaţionale şi în comunicare. Timp de 14 ani, a fost consilier superior pentru relaţiile cu mass-media la Partidul Popular European, consilieră în Parlamentul European şi consilieră pentru politici în sectorul financiar de la Bruxelles.

