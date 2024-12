Ce meserii a practicat actrița Ecaterina Ladin din „Las Fierbinți” înainte să devină celebră. Incredibil ce știe să facă: „N-o să mor de foame”

Ecaterina Ladin (41 de ani), actrița din „Las Fierbinți”, a încercat mai multe meserii în tinerețe, astfel, dacă nu va mai face vreodată actorie, va încerca să facă bani din alte metode.

Actrița din „Las Fierbinți a lucrat de-a lungul timpului ca ospătar, dar și ca maseuză, meserie pe care știe să o facă foarte bine, spune Ecaterina Ladin.

Trecută prin tot felul de situații de-a lungul vieții, Ecaterina Ladin știe ce să facă în caz că e nevoie să supraviețuiască, iar muncă nu-i este frică, indiferent de meseria pe care ar face-o.

Într-un interviu recent, celebra actriță din „Las Fierbinți” a dezvăluit că știe să facă orice, inclusiv să pună țiglă pe casă. Ecaterina Ladin a povestit că a avut un ajutor real din partea unuia dintre frați, care financiar a susținut-o mereu, însă care, din păcate, a murit.

„Mie nu mi-e frică de nimic. Nu mi-e frică de muncă. Știu să fac masaj. Dacă vreodată n-o să mai fac actorie, pot să fac masaj. N-o să mor de foame.

Nu mi-a fost frică niciodată pentru că am avut un frate ca m-a susținut financiar. Dumnezeu să-l ierte, a murit. M-a susținut din toate punctele de vedere. Și știam că, atâta timp cât el este, nu mi se poate întâmpla nimic. Așa am fost crescută de frații mei. De amândoi.

Am avut o pauză de trei în care nu am făcut actorie. Am produs țiglă metalică și accesorii, jgheaburi, burlane. Dacă îmi dai acum un acoperiș în construcție, eu în jumătate de oră îți spun exact ce ai nevoie, cum să-l montez etc.”

S-a cunoscut cu soțul pe plajă

Ecaterina Ladin este căsătorită cu Laurențiu Ladin, care i-a fost șef, la un moment dat. Ei s-au cunoscut în Costinești, unde administra o plajă, iar actrița lucra pentru el. Relația lor a început înainte ca Ecaterina să devină faimoasă pentru rolul său din serialul „Las Fierbinți”​.

Ads

Povestea lor de dragoste a început pe o plajă din Costinești, unde Laurențiu administrator, iar Ecaterina lucra sub coordonarea lui. În acea perioadă, înainte de a începe serialul „Las Fierbinți”, Ecaterina nu avea un job stabil și s-a angajat pe plajă. Treptat, cei doi s-au apropiat și s-au îndrăgostit, iar în timp, relația lor a evoluat spre căsătorie​. Împreună, cei doi au trei copii: Marcu (8 ani), Petru (2 ani) și mezinul, Roman Cassian, născut pe 11 decembrie 2023.

În interviuri recente, Ecaterina a vorbit despre provocările și bucuriile de a fi mamă a trei copii și despre cum își împarte responsabilitățile cu soțul ei pentru a menține un echilibru în familie​.

„Am văzut serialul Griselda cu bebele în brațe! Cum să fac, văd serialele la trei noaptea. S-au schimbat multe! Faci mult mai multe lucruri într-un timp foarte scurt. Este aglomerat, am venit la voi să mă odihnesc. (…) Nu mai am timp nici să gătesc, iau clătitele la pachet. O iei razna și e normal să o iei razna, e normal să nu dormiți, e normal să plângeți, dar când vezi dragostea pe care o primești… Vezi zâmbetul, începe să zâmbească și să gângurească, e un leac că nu mai ai timp pentru meseria pe care o faci, în cazul meu. (…)

Am avut o sarcină medical perfectă, doar că gândurile mele nu mai erau așa cum ar trebui să fie. Am fost mai tristă, plângeam din orice. Mă gândeam că de ce fac asta, că dacă o să fiu o mamă bună, că nu știu dacă mă descurc cu doi, dar cu trei”, a declarat Ecaterina Ladin la ”Vorbește Lumea”.

Ads