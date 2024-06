Drama unei foste mari gimnaste a României: ”Durerile sunt cumplite, trăiesc cu calmante. Totul se plătește”

Eaterina Szabo (56 de ani), prima sportivă din istoria României cu patru medalii de aur câștigate la aceeași ediție a Jocurilor Olimpice, în 1984, luptă de 20 de ani cu o boală cumplită.

Ecaterina Szabo, care la JO 1984 de la Los Angeles a câștigat aurul cu echipa, la sărituri, bârnă și sol, are hernie de disc la patru vertebre și a suferit o primă operaţie pe coloană pe 30 martie 2010.

„Primul semnal l-am primit pe 16 mai 2008. Venisem de la cumpărături şi am vrut să ridic deodată nişte plase şi un bax de apă. N-am făcut doi paşi şi am înţepenit. Nu ştiu cum am ajuns în casă. Apoi, cînd începeau crizele, era crunt. Nu puteam nici să mai respir, piciorul drept aproape că mi-a paralizat, nu-mi mai simţeam degetele. Trei-patru luni am stat la pat, făceam infiltraţii”, spunea Ecaterina Szabo pentru gsp.ro.

”Până la 40 de ani am avut doar dureri normale, trecătoare. După 40 am avut probleme cu spatele care mi-au afectat un picior. Am fost operată la spate, dar știam că medicii nu-mi garantau nimic sută la sută. De atunci am probleme, durerile sunt cronice și trăiesc cu calmante. Totul se plătește. Dar nici așa nu regret ceva din viața mea.

Am un disconfort zilnic, dar îmi dau elan singură. Atâta timp cât mă dau jos din pat și pot umbla, e bine. Sunt chestii pe care nu le mai pot face, dar sunt norocoasă că nu mai stau doar la pat. Am o voință care mi-a rămas din sport. Am rămas o luptătoare, un spiriduș, așa cum mi se spunea. Peste câțiva ani fac 60 de ani și tot activă sunt”, a spus Ecaterina Szabo pentru Fanatik.ro.

