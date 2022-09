În 2022, echinocțiul de toamnă are loc pe 23 septembrie, la ora 4:04 (ora României). Este momentul care marchează începutul toamnei din punct de vedere astronomic.

Însă, de la un an la altul, acest fenomen nu se produce la aceeaşi dată, deoarece anul calendaristic nu este egal cu cel tropic.

În funcție de ce parte a globului ne situăm, putem avea echinocțiul de toamnă fie pe 22, fie pe 23 septembrie, potrivit Live Science. Asta pentru că echinocțiul nu este un eveniment de o zi. Mai degrabă, echinocțiul este definit de poziția Pământului și a soarelui la un anumit moment în timp.

Fusurile orare nu sunt însă singura sursă de confuzie cu privire la data echinocțiului. Practic, echinocțiul de toamnă poate avea loc oricând între 21 și 24 septembrie.

Ce se va întâmpla anul acesta pe 23 septembrie

Potrivit specialiștilor, soarele va traversa ecuatorul ceresc, sau o linie imaginară care proiectează ecuatorul Pământului în spațiu. În acest moment exact, emisfera nordică și sudică vor primi o cantitate egală de soare, iar lungimea zilei și a nopții va fi aproximativ egală în întreaga lume - de unde termenul "echinocțiu".

În majoritatea anilor, acest lucru se întâmplă fie pe 22, fie pe 23 septembrie. Cu toate acestea, din când în când, echinocțiul de toamnă poate avea loc pe 21 sau 24 septembrie.

Acest lucru se întâmplă deoarece durata unui an calendaristic (365 de zile) nu este egală cu timpul necesar pentru ca Pământul să călătorească în jurul Soarelui (365,25 zile). Pentru a compensa această inconsecvență, oamenii au observat „ani bisecți” în ultimele două milenii. Adăugând în calendar o zi în plus (29 februarie) la fiecare patru ani, am reușit să ne menținem anotimpurile mai mult sau mai puțin consistente de la an la an.

Cu toate acestea, anii bisecți nu asigură ca echinocțiul să cadă întotdeauna la aceeași dată. „Din cauza anilor bisecți, datele echinocțiilor și solstițiilor se pot schimba cu o zi sau două în timp, ceea ce face ca și datele de început ale anotimpurilor să se schimbe”, potrivit The Old Farmer's Almanah.

Ultima dată când echinocțiul de toamnă a căzut pe 21 septembrie a fost acum peste o mie de ani, iar ultimul echinocțiu din 24 septembrie a fost în 1931, potrivit timeanddate.com.

Deși a trecut mult timp de când a avut loc echinocțiul pe 21 septembrie, acest lucru se va mai întâmpla de două ori în următorul secol, mai întâi în 2092 și apoi în 2096. Următorul echinocțiu din 24 septembrie va fi în anul 2303.

Trebuie menționat însă că aceste date se bazează pe Ora universală, așa că este posibil ca unele fusuri orare să nu experimenteze aceste echinocții la datele enumerate aici.

