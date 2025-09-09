Surprize mari în echipa de start a lui Mircea Lucescu. Ce pregătește selecționerul contra Ciprului

Naționala României întâlnește, marți, de la ora 21:45, selecționata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Înaintea partidei de marți, naționala României a jucat un meci amical cu Canada, pierdut, scor 0-3.

Lucescu a anunțat lotul săptămâna trecută. Între timp, Daniel Bîrligea a ieșit din lot, el neputând fi recuperat în timp util după problemele musculare de la meciul CFR Cluj – FCSB, și Andrei Borza (Rapid) a suferit un traumatism osos la nivelul piciorului drept. În locul lui Borza, selecționerul Mircea Lucescu a decis să îl cheme pe Alexandru Chipciu de la Universitatea Cluj.

De asemenea, Louis Munteanu s-a accidentat, vineri, la încălzire, înaintea meciului cu Canada, și a părăsit lotul, în locul său nefiind convocat alt jucător.

Pentru meciul din Cipru, Mircea Lucescu intenționează să îl mențină pe Alexandru Dobre, de la Rapid, în primul unsprezece, informează GSP.

De asemenea, Moldovan rămâne în poartă, în ciuda gafei din meciul contra Canadei.

Echipa probabilă a României pentru meciul din Cipru: Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - M. Marin, R. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Dobre

